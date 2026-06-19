"Es una posibilidad que puede ocurrir", dice jefe de Policía sobre allanamiento con adolescente abatido

El flamante jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, señaló este viernes que “es una posibilidad que puede ocurrir” el abatimiento de una persona durante un allanamiento. El fallecido fue adolescente de 16 años en el barrio Borro.

Además, el jerarca señaló que “todo lo actuado se ajustó a protocolo”. “El accionar estuvo dentro de los protocolos, la evidencia marcaba que era un lugar donde había armas, municiones y personas que estaban usando esas armas, por ende amedrentaban y ponían en riesgo la vida de otras. En base a esa evidencia se solicitaron órdenes de allanamientos”, dijo.

Sobre el abatimiento, sostuvo: “(El allanamiento) arrojó este resultado, que es una posibilidad que puede ocurrir, por ende nosotros tomamos todas las precauciones de protección hacia nuestros policías y de los elementos tecnológicos como son cámaras corporales para que quede todo registrado y la Justicia pueda hacer su evaluación”.

Sobre las pedradas e insultos a la Policía, indicó: “Ayer hubo agresión hacia los equipos policiales, eso se controló, se contuvo y la zona continuó con normalidad. Y en la tarde y noche no se registró nada ahí en la zona”.

Dentro de la casa allanada “había armas, había municiones y eso está registrado”, aseguró Clavijo, quien insistió en que “todo lo actuado se ajustó a protocolo” y “ahora la Justicia va a evaluar si todo eso se ajusta a derecho”.

El jefe dijo que es necesario “asegurar la zona y, con firmeza, mantenerla”. “Acá es claro que lo que hacen eso no están en apego con la ley, el que no está en apego con la ley, la comunidad tiene que tener la certeza de que la Policía va a actuar con firmeza y va a reprimir esas acciones delictivas y violentas”.