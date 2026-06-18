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Adolescente abatido

"La pistola sería de él, en este barrio hay que andar calzados porque están de vivos", dice padre del abatido en Borro

El hombre dijo que su hijo dormía cuando la Policía ingresó a su casa. Escuchó unos cinco disparos, agregó.

Foto: Subrayado. Padre del adolescente abatido.

Foto: Subrayado. Padre del adolescente abatido.

El padre del adolescente abatido en el Borro dijo ante la prensa que su hijo de 16 años dormía en su cama cuando la Policía ingresó a allanar. Señaló que escuchó unos cinco disparos y los gritos de su hijo. Enseguida vio cómo la Policía cargó en el patrullero al menor.

“Él estaba durmiendo y salió por el fondo porque la Policía entró de pesado. Se asustó y disparó. Lo mataron cuando estaba atrás, en mi casa, en bolas. Lo mataron mal, un menor”, señaló.

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“Todavía (los policías) dijeron que era un compañero de ellos el herido. Veo por la ventana cuando lo cargan como un perro y lo tiran a la camioneta. Tu hijo disparó, por el fondo se fue y le encontramos el arma, me dicen. Siento los tiros, cinco mas o menos, y siento los gritos de él.

Foto: Subrayado.
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Cuando miro por al ventana, lo cargan como una rata, de las patas y las manos y lo tiran para la camioneta, muerto. Ahí fue que le pegué un piñaso a la ventana”.

El hombre afirmó que tiene un arma en su casa “porque es de cacería” de su padre. “De tiempos de mi padre”, aseguró. Indicó que no sabe por qué allanaron.

Consultado por el arma utilizada por el menor, dijo: “La pistola sería de él, acá en este barrio tienen que andar calzados porque están de vivos”.

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