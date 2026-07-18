"Todo se me voló, todo": el relato de una familia a la que se le voló el techo de la casa durante el temporal en Salto

“Mire el desastre que le pasó a mi casa. Todo mojada las cosas de mis gurises. Todo se voló, todo el techo se me voló. Todo se me voló”, cuenta un padre de familia en un video con el que registró los daños que dejó en su casa el temporal de la pasada madrugada en Salto.

La familia vive en el barrio Horacio Quiroga, uno de los más afectados por el fuerte temporal, con vientos muy fuertes y lluvias copiosas.

El viento arrancó por completo el techo de la vivienda y causó destrozos en la estructura de la casa. La lluvia mojó todo.

Lo mismo ocurrió en decenas de casas de familia en distintas zonas de Salto, en la ciudad y alrededores. Árboles y columnas caídas, techos volados y daños en numerosas casas y comercios por toda la ciudad.

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