Amenazaron con armas en una policlínica mientras era asistido un joven herido tras una balacera en Marconi

Delincuentes armados llegaron este viernes al mediodía a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, y realizaron amenazas armadas en la puerta mientras era asistido un joven de 24 años que había resultado herido de bala tras una balacera ocurrida más temprano en Marconi.

Según el diagnóstico médico al que accedió Subrayado, el joven sufrió una herida de bala en el brazo izquierdo y se encuentra fuera de peligro. Vive en la zona de Torricelli y Salustio, muy cerca del lugar donde se registró el intercambio de disparos entre delincuentes y policías.

Según dijo, estaba en la puerta de su casa cuando escuchó disparos y se sintió herido. La Policía investiga la veracidad de su relato y busca establecer si tuvo algún tipo de participación en la balacera.

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Mientras recibía asistencia médica, varias personas llegaron a la puerta de la policlínica en una camioneta gris con armas y realizaron amenazas, supo Subrayado. En ese momento había varios familiares y hubo momentos de tensión. A partir de eso, no se permitió el ingreso de personas a la policlínica y el joven fue trasladado en ambulancia hacia otro centro de salud.

Nueva balacera y también tiroteo entre policías y delincuentes en el Marconi.

Los sospechosos abandonaron la moto de alta cilindrada en la que circulaban y fugaron por los pasajes. Informa @eugescogna | https://t.co/5Q0DQO9rUx pic.twitter.com/IVSyuJiTDJ — Subrayado (@Subrayado) July 17, 2026

La balacera y el tiroteo con la Policía, el origen

El episodio ocurrió luego de la balacera y del tiroteo entre delincuentes y efectivos de la Guardia Republicana que tuvo lugar antes de las 9:00 de la mañana en inmediaciones de Abel Chifflet y Guarapirú.

Más temprano, Subrayado informó que policías de la Guardia Republicana fueron alertados sobre disparos en Pasaje H. Al llegar al lugar observaron a dos sospechosos armados que circulaban en una moto Kawasaki 650 de alta cilindrada.

Foto: Subrayado. Moto incautada tras balacera en Marconi.

Ambos vestían de negro y uno de ellos portaba una pistola con un cargador de 30 municiones. Según la información policial, se produjo una persecución durante la que hubo intercambio de disparos. Los efectivos indicaron que fueron atacados a tiros y que repelieron la agresión.

La persecución terminó en Abel Chifflet y Guarapirú, donde quedaron diez casquillos esparcidos en la calle. También se hallaron vainas en otras calles de la zona, ya que los disparos habían comenzado antes de la llegada de la Policía.

Los sospechosos abandonaron la moto y escaparon por los pasajes del barrio. No hubo policías heridos y el patrullero no recibió impactos de bala. Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes.