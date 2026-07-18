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EN TACUAREMBÓ 111 km/h

Inumet registró racha de viento de 129 km/h en Salto durante el peor momento del temporal

El registro del Inumet fue a las 3:20 de la madrugada de este sábado en Salto. ¿Cómo se define lo que ocurrió en la pasada madrugada? La explicación oficial de Meteorología.

Destrozos en Salto durante el temporal. Foto: Hugo Lemos, corresponsal de Subrayado.

Destrozos en Salto durante el temporal. Foto: Hugo Lemos, corresponsal de Subrayado.

Según el informe oficial al que accedió Subrayado, la racha de viento máxima se registró a las 3:20 AM en la estación meteorológica de Salto.

A su vez, en Tacuarembó se registró una racha de 111 km/h a las 5:20 de la madrugada, y en Treinta y Tres otra de 94 km/h a las 4:20 horas.

la explicacion del inumet por lo que paso en salto y una advertencia: hay combustible altisimo para nuevas tormentas
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La explicación del Inumet por lo que pasó en Salto y una advertencia: "hay combustible altísimo para nuevas tormentas"

Además “se registraron rachas de entre 70 y 80 km/h en Young, Paysandú, Florida y Lavalleja”, informa Meteorología.

¿Qué pasó?

El Inumet indica que de acuerdo a su “evaluación preliminar”, lo que ocurrió en Salto se define como “un fenómeno que podría corresponder a una descendente húmeda”. Esto es “una intensa corriente de aire que desciende de una tormenta y se dispersa horizontalmente en la superficie”, explica Meteorología, y destaca que “no se observan indicios de rotación, característica de los tornados”.

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