El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) registró una racha de viento máxima de 129,5 km/h en Salto, durante el peor momento del temporal que dejó una mujer fallecida y destrozos por toda la ciudad.
Inumet registró racha de viento de 129 km/h en Salto durante el peor momento del temporal
El registro del Inumet fue a las 3:20 de la madrugada de este sábado en Salto. ¿Cómo se define lo que ocurrió en la pasada madrugada? La explicación oficial de Meteorología.
Según el informe oficial al que accedió Subrayado, la racha de viento máxima se registró a las 3:20 AM en la estación meteorológica de Salto.
A su vez, en Tacuarembó se registró una racha de 111 km/h a las 5:20 de la madrugada, y en Treinta y Tres otra de 94 km/h a las 4:20 horas.
La explicación del Inumet por lo que pasó en Salto y una advertencia: "hay combustible altísimo para nuevas tormentas"
Además “se registraron rachas de entre 70 y 80 km/h en Young, Paysandú, Florida y Lavalleja”, informa Meteorología.
¿Qué pasó?
El Inumet indica que de acuerdo a su “evaluación preliminar”, lo que ocurrió en Salto se define como “un fenómeno que podría corresponder a una descendente húmeda”. Esto es “una intensa corriente de aire que desciende de una tormenta y se dispersa horizontalmente en la superficie”, explica Meteorología, y destaca que “no se observan indicios de rotación, característica de los tornados”.
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