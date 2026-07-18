Inumet registró racha de viento de 129 km/h en Salto durante el peor momento del temporal

Destrozos en Salto durante el temporal. Foto: Hugo Lemos, corresponsal de Subrayado.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) registró una racha de viento máxima de 129,5 km/h en Salto, durante el peor momento del temporal que dejó una mujer fallecida y destrozos por toda la ciudad.

Según el informe oficial al que accedió Subrayado, la racha de viento máxima se registró a las 3:20 AM en la estación meteorológica de Salto.

A su vez, en Tacuarembó se registró una racha de 111 km/h a las 5:20 de la madrugada, y en Treinta y Tres otra de 94 km/h a las 4:20 horas.

Además “se registraron rachas de entre 70 y 80 km/h en Young, Paysandú, Florida y Lavalleja”, informa Meteorología. ¿Qué pasó? El Inumet indica que de acuerdo a su “evaluación preliminar”, lo que ocurrió en Salto se define como “un fenómeno que podría corresponder a una descendente húmeda”. Esto es “una intensa corriente de aire que desciende de una tormenta y se dispersa horizontalmente en la superficie”, explica Meteorología, y destaca que “no se observan indicios de rotación, característica de los tornados”.

Temas de la nota INUMET

viento

Salto

temporal