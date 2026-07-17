El narco Fernández Albín intentó quitarse la vida en la cárcel, en una celda especial donde cumple una sanción por amenazas

Fernández Albín trasladado por la Policía tras ser extraditado de Argentina, en diciembre de 2025. Foto: Ministerio del Interior.

El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín, preso desde diciembre de 2025, intentó quitarse la vida en la cárcel, informaron fuentes oficiales a Subrayado.

Pese a esta situación, las fuentes consultadas aseguran que no tuvo consecuencias sobre su salud y que permanece en la cárcel. El intento de suicidio ocurrió el jueves, informó Búsqueda.

A inicios de julio Fernández Albín fue trasladado a una celda “de alta contención y vigilancia”, informó días atrás el Ministerio del Interior; en el penal de Libertad (San José).

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Esto fue producto de una sanción administrativa luego de proferir amenazas a funcionarios y autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a través de una carta.

El jueves 9 de julio el INR presentó una denuncia penal contra el narcotraficante.

Fernández Albín ya estaba preso en un sector de máxima seguridad por ser considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país.

En los últimos meses sus abogados han recurrido a la Justicia por lo que consideran son malas condiciones de reclusión, con escasas visitas y aislamiento casi total.

“Desde el 20 de diciembre de 2025 Fernández Albín está privado de libertad bajo el régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento de personas de alto riesgo para la seguridad pública”, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado emitido la semana pasada.

Allí se agrega que “cumple pena de 10 años y tres meses por un delito de organización de las actividades de narcotráfico, un delito de contrabando, un delito continuado de lavado de activos, un delito continuado de tráfico de armas de fuego en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego con los signos de identificación suprimidos, todos ellos en régimen de reiteración real”.