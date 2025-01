"Todo lo que se dijo es ausencia de transparencia, más que nunca es necesario que actúe la Justicia", dijo abogado de inversores

"Me deja un gusto bastante amargo, en definitiva, él no dijo nada más que tiene un problema moral, pero acá hay mucha gente damnificada con problemas de su ahorro y que con eso, obviamente vivía", dijo a Subrayado, Leonardo Costa, abogado de varios de los inversores de Conexión Ganadera. Y agregó: "Lo único positivo del streaming es que por lo menos ocurrió, no tiene ninguna cosa positiva porque la información que la empresa da está sujeta a todas las dudas".