García propuso usar el Hércules para repatriar uruguayos de Medio Oriente y Lubetkin dijo que "no se plantea como hipótesis"

El senador del Partido Nacional, Javier García, le planteó a la bancada del Frente Amplio que el Poder Ejecutivo envíe un avión Hércules de la Fuerza Aérea (FAU) a Medio Oriente para repatriar a los uruguayos varados por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

García dijo que el gobierno debe estar atento a la apertura del espacio aéreo de países vecinos para la necesidad de repatriar a compatriotas desde la zona bélica. El exministro de Defensa Nacional recordó el antecedente de 2023 cuando Hamás atacó a Israel el 7 de octubre, y pocos días después la administración de Lacalle Pou envió el avión militar para retirar a un grupo de casi cien uruguayos desde Tel Aviv vía Madrid, en España.

Por su parte, el canciller Mario Lubetkin dijo que todas las embajadas en Medio Oriente trabajan 24 horas para entablar contacto con la mayor cantidad posible de uruguayos que estén en la zona del conflicto.

Con respecto a la propuesta de García, el ministro afirmó que "no se plantea como hipótesis posible". "Tienen que ser propuestas posibles y realizables. En el momento en el cual casi no están llegando aviones, nosotros tenemos que sumarnos a aquellas reales, no las ideales", expresó. URGUAYOS MEDIO ORIENTE