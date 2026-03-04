RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

García propuso usar el Hércules para repatriar uruguayos de Medio Oriente y Lubetkin dijo que "no se plantea como hipótesis"

"Tienen que ser propuestas posibles y realizables. En el momento en el cual casi no están llegando aviones, nosotros tenemos que sumarnos a aquellas reales, no las ideales", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

lubetkin-garcia-hercules

El senador del Partido Nacional, Javier García, le planteó a la bancada del Frente Amplio que el Poder Ejecutivo envíe un avión Hércules de la Fuerza Aérea (FAU) a Medio Oriente para repatriar a los uruguayos varados por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

García dijo que el gobierno debe estar atento a la apertura del espacio aéreo de países vecinos para la necesidad de repatriar a compatriotas desde la zona bélica. El exministro de Defensa Nacional recordó el antecedente de 2023 cuando Hamás atacó a Israel el 7 de octubre, y pocos días después la administración de Lacalle Pou envió el avión militar para retirar a un grupo de casi cien uruguayos desde Tel Aviv vía Madrid, en España.

Por su parte, el canciller Mario Lubetkin dijo que todas las embajadas en Medio Oriente trabajan 24 horas para entablar contacto con la mayor cantidad posible de uruguayos que estén en la zona del conflicto.

un proceso iniciado con intencionalidad politica y tiene un credito contra el estado; garcia y ojeda sobre besozzi
Seguí leyendo

"Un proceso iniciado con intencionalidad política" y "tiene un crédito contra el Estado"; García y Ojeda sobre Besozzi

Con respecto a la propuesta de García, el ministro afirmó que "no se plantea como hipótesis posible". "Tienen que ser propuestas posibles y realizables. En el momento en el cual casi no están llegando aviones, nosotros tenemos que sumarnos a aquellas reales, no las ideales", expresó.

URGUAYOS MEDIO ORIENTE

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

ADN confirmó que es una especie bovina el caso de mujer que denunció que le dieron un perro por cordero
CERRITO, PÉREZ CASTELLANO

Un hombre murió al ser atropellado por un ómnibus en el corredor de General Flores
LA LISTA CON TODOS LOS GANADORES

La murga Doña Bastarda y parodistas Momosapiens son bicampeones en el carnaval 2026
UTILIZÓ un CORTE CASERo

Niño de 12 años hirió a un compañero con un arma blanca durante una pelea en liceo de Durazno

Te puede interesar

Hermanas y madre de hombre que mató a su padre por abuso sexual y violencia piden su liberación video
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Hermanas y madre de hombre que mató a su padre por abuso sexual y violencia piden su liberación
Hoy vuelvo a creer en la Justicia, dijo Besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestionó el Código del Proceso Penal video
"Acuérdense que no voté"

"Hoy vuelvo a creer en la Justicia", dijo Besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestionó el Código del Proceso Penal
Un proceso iniciado con intencionalidad política y tiene un crédito contra el Estado; García y Ojeda sobre Besozzi video
SOBRESEIMIENTO DEL INTENDENTE DE SORIANO

"Un proceso iniciado con intencionalidad política" y "tiene un crédito contra el Estado"; García y Ojeda sobre Besozzi