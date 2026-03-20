Tiroteos en Manga: niños encuentran y llevan a la escuela casquillos de bala, y algunos faltan porque no pueden dormir

Daysi Iglesias, integrante del Consejo Directivo Central ( Codicen ) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) visitó este viernes una escuela de Manga , en la zona donde vecinos denuncian tiroteos entre delincuentes durante tres noches seguidas.

Iglesias visitó la escuela ante la preocupación de familias y docentes por el contexto en el que asisten a clase los niños.

La consejera destacó que los problemas son “externos”, fuera de la escuela, y que dentro de los centros de estudio ella observó “un clima de total normalidad”.

En este sentido expresó preocupación por la situación que viven los niños “en la vida externa” a la escuela, y advirtió: “Cuidado con lo que voy a decir ahora, en la vida externa hay niños que pueden estar en riesgo físico, porque los tiroteos que afectan la zona no suceden en la nada, seguramente haya familias, haya algún implicado y por lo tanto es importante atender o transmitir un mensaje respecto a lo que puede ser la seguridad externa de estos niños”.

En referencia a los tiroteos, Iglesias contó que repercute en la asistencia a clases: "En el día de ayer y en el día de hoy hay familias que no enviaron sus hijos a clase y que no son familias despreocupadas. Se presentaron y explicaron, sucede, que por la tensión que estas situaciones generan, recién empiezan a descansar, a dormir, después de las cuatro de la mañana, y no pueden levantarse, ni ellos ni los niños. Por lo tanto, vean cómo las circunstancias barriales tiene una interferencia a la interna institucional".

Tiroteos en Manga

Vecinos del barrio Manga denuncian intensos tiroteos durante tres noches seguidas, presuntamente vinculados a un conflicto entre bocas de venta de droga. La situación genera temor y afecta la vida cotidiana, incluso en la escuela local.

La violencia en la zona ha tenido impacto directo en la comunidad educativa de la escuela 410. Incluso algunos niños han encontrado casquillos de bala en la calle y los han llevado a la escuela.

CONTEXTO TIROTEO

Al ser consultado sobre las situaciones de violencia, el ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que trabajan contra este fenómeno. "Esta semana tuvimos más de 50 detenidos en operativos en diferentes zonas y lugares del país, inclusive en Montevideo. El trabajo es intenso, los resultados son buenos, pero no se puede bajar los brazos. El fenómeno de la violencia está instalado, tenemos que controlarla, estamos haciendo lo posible para ello y creo que estamos obteniendo resultados porque los números y las estadísticas y las encuestas así lo dicen", dijo.