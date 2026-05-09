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cerca de tres cruces

Robo piraña a una farmacia en La Blanqueada: dos detenidos tras persecución y disturbios

Los delincuentes rompieron vidrieras y robaron varias fragancias. En Malvín Norte, la Policía recuperó perfumes valuados en $90 mil e incautó una moto. Uno de los detenidos estaba requerido por otro robo piraña.

Los detenidos tienen 29 y 21 años, uno de ellos estaba requerido.

Foto: Subrayado. Cuatro delincuentes cometieron robo piraña.

Foto: Subrayado. Cuatro delincuentes cometieron robo piraña.

Cuatro delincuentes cometieron un robo piraña a última hora de la tarde de este sábado en una farmacia ubicada en Avenida 8 de Octubre y Presidente Berro, en La Blanqueada, cerca de Tres Cruces. Dos de los sospechosos fueron detenidos.

Según la información a la que accedió Subrayado, los autores llegaron en dos motos y, tras romper las vidrieras del comercio, robaron varios perfumes y escaparon.

La Policía comenzó recorridas luego de ser alertada del robo y ubicó a dos de los sospechosos en la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte, donde intentaron detenerlos mientras se desplazaban en moto.

Foto: Subrayado. 
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Durante el procedimiento hubo disturbios. Policías señalaron que fueron apedreados cuando arrestaron a los delincuentes.

Durante el procedimiento fueron recuperados 19 perfumes, valuados en $90 mil, que estaban dentro de un bolso. También fue incautada la moto en la que circulaban los sospechosos.

Uno de los detenidos tiene 29 años y estaba requerido desde noviembre por otro robo piraña, añadieron las fuentes. El otro, de 21 años, cuenta con antecedentes penales.

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