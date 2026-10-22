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TESTIMONIO

Tiroteo en Reducto: "No se puede vivir más así con esta locura de balacera todos los días", dijo comerciante

El tiroteo se dio sobre las 23.30 y seguidamente comenzó la persecución que terminó cerca del Hipódromo. En el auto sospechoso circulaban cuatro personas, una fue abatida y los otros tres resultaron heridos.

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Aníbal, el dueño del taller mecánico en el que impactaron varias vainas, dijo a Subrayado que "no se puede vivir más así con esta locura de balacera todos los días".

El comerciante destacó que vive a seis cuadras del Palacio Legislativo y parece que viviera en el lejano oeste.

"Aparentemente fue una ráfaga de tiros tiraron a todos los vecinos acá, tres comercios seguidos con 14 o 15 balas. No sabemos más nada. Tenemos una boca a mitad de cuadra, hace más o menos 15 años que vivo acá y siempre está abierta, la cierran y al otro día está abierta. Estamos esperando respuesta a ver si algún día alguien intenta terminar esto", manifestó.

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Aníbal dijo que esta mañana cuando abrió el taller se dio cuenta que tenía dos balas en su oficina. "Esperemos que pase algo por lo menos y que nos den un poco más de seguridad en el barrio, la verdad que no estamos seguros viviendo así en la locura de la balacera de todos los días", indicó.

La Policía trabaja en la tarde de este jueves en la puerta de la boca de venta de drogas ubicada en San Martín y Rivadavia, donde ocurrió el tiroteo sobre las 23.30.

El caso

A raíz de los disparos en la boca de drogas varios móviles hicieron recorridas por el lugar y vieron a un auto eléctrico con cuatro hombres que circulaban de forma sospechosa.

Los policías le dieron la voz de alto, pero el conductor no frenó y se inició una persecución. En el trayecto otros móviles que escucharon la frecuencia de radio policial se sumaron, y al menos 13 patrulleros de distintas unidades de la Policía participaron del operativo. Esto ocurrió sobre las 03.00.

Los policías dispararon contra el vehículo varias veces. Según constató Subrayado, el auto quedó con más de 15 impactos de bala en los costados, adelante y atrás. Policía Científica juntó casi 40 casquillos.

Un hombre de 40 años fue abatido por la Policía y otros tres, de 31, 23 y 19 años están heridos, uno de ellos de gravedad, tras una persecución a un auto desde el barrio Reducto hasta casi llegar al Hipódromo de Maroñas, en General Flores y José María Guerra.

El abatido era de nacionalidad dominicana y no tenía antecedentes penales en Uruguay. Un joven de 23 recibió un disparo en el abdomen y otro en el pecho; está grave. No tenía antecedentes.

Además, un hombre de 31 años que fue herido con un roce de bala en el omóplato y fue dado de alta. Tiene tres antecedentes penales por rapiña y hurto. El cuarto es un joven de 19 años, sin antecedentes, con una herida de arma de fuego en la espalda y otra en el brazo derecho.

Todos llegaron a ser trasladados a centros asistenciales, donde se constató la muerte del hombre de 40 años y las heridas de los demás.

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