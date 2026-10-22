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PRESENTARÁ UNA DENUNCIA

Habló uno de los ocupantes del auto baleado en persecución con la Policía: "Entiendo que el proceder fue abusivo"

Aseguró que el auto era de una aplicación, que habían contratado con sus amigos para volver a sus casas y que al que mataron era el chofer.

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Brian Morales iba en el auto baleado por la Policía en un procedimiento que dejó un muerto y tres heridos, tras una persecución que fue desde Reducto al barrio Ituzaingó.

"Yo entiendo que el proceder policial fue abusivo. En ningún momento nos dieron la voz de alto", contó sobre cómo vio el accionar de los efectivos. "Empezaron a disparar y a disparar, nos detuvieron la marcha, nos rodearon, y ahí efectuaron disparos. Yo tuve que hacerme el muerto, porque sino no estaría acá", contó.

En su caso, fue herido con roce de bala y tras ser asistido, fue detenido al Departamento de Homicidios, pero tuvo cese de detención y ahora está en calidad de testigo.

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La versión de la Policía es que horas antes habían disparado desde un auto blanco hacia una boca de venta de drogas que funciona en la zona de Reducto.

Morales aseguró que el auto en el que iban era de una aplicación de transporte, que contrató con sus amigos para volver a sus casas y que la víctima fatal era el conductor.

Sobre por qué no frenaron con la persecución, sostuvo: "El conductor entró en desespero y lo único que sabía era acelerar y seguir".

El testigo negó que estuvieran armados. "Por algo estoy acá, si tuviera algo que me comprometiera, creo que no estaría acá dando testigo", añadió. Ahora, presentarán una denuncia por abuso policial.

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