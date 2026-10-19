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NO HUBO LESIONADOS

Tiroteo en Flor de Maroñas: personas en moto dispararon contra vehículos estacionados en la calle

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que no hubo lesionados. El hecho ocurrió en Pintado entre avenida Luis Braile y Dr. Justino Jiménez de Aréchaga.

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Dos personas en moto dispararon contra vehículos estacionados en Pintado entre avenida Luis Braile y Dr. Justino Jiménez de Aréchaga, en el barrio Flor de Maroñas.

La Policía recibió un llamado al servicio de emergencias 911 que daba cuenta de tiros efectuados por personas en moto.

No se registraron lesionados. Uno de los vehículos presenta impactos en el parabrisas y en la parte lateral.

AFP
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En la escena quedaron varias vainas.

En el lugar trabaja personal de Policía Científica y Grupo PADO; se analizan las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.

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