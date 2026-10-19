Tiroteo en Flor de Maroñas: personas en moto dispararon contra vehículos estacionados en la calle

Dos personas en moto dispararon contra vehículos estacionados en Pintado entre avenida Luis Braile y Dr. Justino Jiménez de Aréchaga, en el barrio Flor de Maroñas.

La Policía recibió un llamado al servicio de emergencias 911 que daba cuenta de tiros efectuados por personas en moto.

No se registraron lesionados. Uno de los vehículos presenta impactos en el parabrisas y en la parte lateral.

En la escena quedaron varias vainas. En el lugar trabaja personal de Policía Científica y Grupo PADO; se analizan las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables. #AHORA | Personas en moto dispararon contra vehículos estacionados en Pintado entre avenida Luis Braile y Dr. Justino Jiménez de Aréchaga. No hubo heridos. Los detalles con @Guillelorenzo20 https://t.co/aDBPyFqw4R — Subrayado (@Subrayado) October 19, 2026

Temas de la nota tiroteo

Flor de Maroñas