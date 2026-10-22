"Un parche" en los sistemas vulnerados: el trabajo de expertos ante fallos en seguridad en programación

La inteligencia artificial encontró fallos de seguridad en un lenguaje de programación, lo que llevó a gobiernos y empresas de todo el mundo a cerrar sus páginas este jueves de modo preventivo para protegerse.

El experto en ciberseguridad, Danilo Spino, explicó que el problema se debió a "una vulnerabilidad en el lenguaje de programación PHP, que permitiría, si se explotara, tomar acceso a los diferentes servidores de cualquier página web. Este lenguaje de programación es el que hace funcionar prácticamente al 70% de toda la internet en el mundo, y en particular a los sitios del Estado que están programados en lenguaje PHP pero desarrollados con una plataforma que se llama Drupal".

Las consecuencias pueden ser el acceso a servidores e información sensible. Por esta razón, se colocó un "parche" a los sistemas vulnerados.

"Al momento que se encontró esa vulnerabilidad, se trabajó rápidamente desde los desarrolladores de PHP para aplicar una actualización que corrigiera ese problema. Y todos los que teníamos las versiones vulnerables, teníamos que actualizar, pero eso nos implicaba que no afectara todo lo que teníamos funcionando, etcétera. Y eso supongo que es lo que debe estar pasando en el Estado, porque hay diferentes partes que siguen en mantenimiento", añadió.

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