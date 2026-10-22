La inteligencia artificial encontró fallos de seguridad en un lenguaje de programación, lo que llevó a gobiernos y empresas de todo el mundo a cerrar sus páginas este jueves de modo preventivo para protegerse.
"Un parche" en los sistemas vulnerados: el trabajo de expertos ante fallos en seguridad en programación
Sitios del Estado fueron afectados por la falla en seguridad que fue encontrada por la inteligencia artificial.
El experto en ciberseguridad, Danilo Spino, explicó que el problema se debió a "una vulnerabilidad en el lenguaje de programación PHP, que permitiría, si se explotara, tomar acceso a los diferentes servidores de cualquier página web. Este lenguaje de programación es el que hace funcionar prácticamente al 70% de toda la internet en el mundo, y en particular a los sitios del Estado que están programados en lenguaje PHP pero desarrollados con una plataforma que se llama Drupal".
Las consecuencias pueden ser el acceso a servidores e información sensible. Por esta razón, se colocó un "parche" a los sistemas vulnerados.
Fallas de seguridad críticas fueron detectadas por inteligencia artificial y afectan sitios web de todo el mundo
"Al momento que se encontró esa vulnerabilidad, se trabajó rápidamente desde los desarrolladores de PHP para aplicar una actualización que corrigiera ese problema. Y todos los que teníamos las versiones vulnerables, teníamos que actualizar, pero eso nos implicaba que no afectara todo lo que teníamos funcionando, etcétera. Y eso supongo que es lo que debe estar pasando en el Estado, porque hay diferentes partes que siguen en mantenimiento", añadió.
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