Homicidio en Ciudad del Plata: atacaron a tiros a un joven y la Policía investiga "ajuste de cuentas"

Foto: Subrayado, archivo. Ocurrió el Ciudad del Plata, San José.

Un joven de 20 años fue asesinado en la mañana de este sábado en Francisco Canaro y Tabaré Etcheverry, en Ciudad del Plata, San José. Fue atacado de varios disparos y la Policía lo trasladó al hospital local donde murió como consecuencia de múltiples impactos de bala.

La Policía local informó en un comunicado que “de acuerdo a los elementos investigativos relevados, eventualmente, se trataría de un ajuste de cuentas”. Agregó que tenía antecedentes por lesiones personales agravadas, porte de arma en lugares públicos y tráfico de armas y municiones.

A la escena del homicidio concurrieron autoridades policiales. El lugar fue periciado por personal de Policía Científica y la investigación está a cargo de la Fiscalía. No hay detenidos.