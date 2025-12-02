RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTADOS UNIDOS

Tiroteo en fiesta infantil en California deja cuatro muertos y diez heridos; tres de las víctimas son niños

El atacante sigue prófugo y las autoridades continúan la búsqueda. La Policía calificó el hecho como un "incidente dirigido".

Cuatro personas murieron y diez resultaron heridas en un tiroteo en California, Estados Unidos, según informó la Policía, que calificó el hecho como un "incidente dirigido". Dentro de las víctimas mortales se encuentran tres niños de 8, 9 y 14 años de edad y un joven de 21 años, de acuerdo a la oficina del sheriff del condado de San Joaquín.

Según los investigadores, era una fiesta de cumpleaños para un niño pequeño con entre 100 y 150 asistentes.

Actualmente, los detectives del condado "trabajan por determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia". También expresaron que "las indicaciones iniciales sugieren que podría ser un incidente dirigido, y los investigadores exploran todas las posibilidades".

Según autoridades policiales del condado de San Joaquín, el presunto atacante armado huyó y sigue prófugo. Las autoridades pidieron la colaboración de la ciudadanía a través de un comunicado que expresa: "Urgimos a cualquier persona con información, tomas de video o que hayan presenciado cualquier parte de este incidente que contacte de inmediato a la oficina del sheriff del condado de San Joaquín", dijo la Policía.

El gobernador de California, Gavin Newson, fue informado del tiroteo. Mientras que la investigación se mantiene en curso, con equipos multidisciplinarios abocados a esclarecer la secuencia de los hechos y dar con el responsable.

