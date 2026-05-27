Tiroteo en el barrio Cauceglia, ocurrió cerca de una unidad del Ejército y una escuela de Primaria

Un tiroteo ocurrió este miércoles en inmediaciones del barrio Cauceglia, en la zona oeste de Montevideo, próximo a Santín Carlos Rossi y ruta 1.

El hecho se dio cerca del Grupo de Artillería Nº1 del Ejército Nacional y de la Escuela Nº371 de Primaria, cuando aún había gente en el centro educativo.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado , los disparos provinieron de al menos un delincuente que pasó en moto por la zona y tiró.

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Fuentes policiales indicaron que no fue un hecho aislado, ya que en noches anteriores se escucharon balaceras en el barrio.

Este miércoles, el personal policial que actuó en el lugar levantó de la escena siete vainas.