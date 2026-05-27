Un tiroteo ocurrió este miércoles en inmediaciones del barrio Cauceglia, en la zona oeste de Montevideo, próximo a Santín Carlos Rossi y ruta 1.
Tiroteo en el barrio Cauceglia, ocurrió cerca de una unidad del Ejército y una escuela de Primaria
Los disparos provinieron de al menos un delincuente que pasó en moto por la zona y tiró. Fuentes policiales indicaron que no fue un hecho aislado, ya que en noches anteriores se escucharon balaceras.
El hecho se dio cerca del Grupo de Artillería Nº1 del Ejército Nacional y de la Escuela Nº371 de Primaria, cuando aún había gente en el centro educativo.
De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, los disparos provinieron de al menos un delincuente que pasó en moto por la zona y tiró.
Seguí leyendo
Ataque a tiros en Nuevo París: delincuentes en moto dispararon contra dos casas
Fuentes policiales indicaron que no fue un hecho aislado, ya que en noches anteriores se escucharon balaceras en el barrio.
Este miércoles, el personal policial que actuó en el lugar levantó de la escena siete vainas.
Temas de la nota
Lo más visto
LA CONTACTARON POR WHATSAPP
Docente fue víctima de una estafa: le vaciaron las cuentas y pidieron un préstamo de $200.000 a su nombre
al ex comcar
Trasladaron a una unidad carcelaria de máxima seguridad al Ricardito tras triple homicidio en el Cerro
CRUZ DE CARRASCO
Intento de rapiña: joven que esperaba ómnibus en una parada fue baleado; la Policía busca al delincuente
MONTEVIDEO
Incautaron más de 8.000 kilos de carne vacuna que se comercializaba por redes sociales
CHARLES PORTUGUEZ
Dejá tu comentario