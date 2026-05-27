RECIBÍ EL NEWSLETTER
EMANCIPACIÓN Y ANAGUALPO

"Nosotros no nos vamos a ir porque ellos tengan ganas", aseguró vecina de Nuevo París que tuvo su casa atacada a tiros

El tiroteo ocurrió en inmediaciones de Emancipación y Anagualpo. El hecho no dejó personas heridas.

emancipación-y-anagualpo-balacera

Un ataque a balazos se registró este miércoles de tarde en inmediaciones de Emancipación y Anagualpo, en la zona de Nuevo París.

Testigos del hecho dijeron que dos delincuentes encapuchados y vestidos de negro pasaron en moto por el lugar y dispararon contra dos casas ubicadas en la zona.

El tiroteo no dejó personas heridas y se dio en una hora en la que había varios niños en las inmediaciones.

cuatro delincuentes cometieron dos rapinas a pocos metros en escasos minutos en nuevo paris
Seguí leyendo

Cuatro delincuentes cometieron dos rapiñas a pocos metros en escasos minutos en Nuevo París

Una vecina de una de las casas baleadas contó que su hija de casi dos años estaba afuera de su casa cuando ocurrieron los disparos y pidió respuestas a la Policía. "Nosotros no nos vamos a ir porque ellos tengan ganas", aseguró e indicó que las reiteradas balaceras buscan que los vecinos abandonen sus casas y se vayan del barrio.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA CONTACTARON POR WHATSAPP

Docente fue víctima de una estafa: le vaciaron las cuentas y pidieron un préstamo de $200.000 a su nombre
al ex comcar

Trasladaron a una unidad carcelaria de máxima seguridad al Ricardito tras triple homicidio en el Cerro
CRUZ DE CARRASCO

Intento de rapiña: joven que esperaba ómnibus en una parada fue baleado; la Policía busca al delincuente
MONTEVIDEO

Incautaron más de 8.000 kilos de carne vacuna que se comercializaba por redes sociales
CHARLES PORTUGUEZ

Cesaron al jefe de la Zona IV de la Policía de Montevideo, que abarca la región oeste de la capital

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Auto donde viajaba el bebé con su padre, ambos resultaron baleados.
HOMICIDIO DEL 27 DE ABRIL

Un adolescente de 16 años fue detenido como sospechoso del asesinato a tiros de un bebé en Colón
Foto: Subrayado. Escena donde fue hallado el cuerpo en San Carlos.
HOMICIDIO EN SAN CARLOS

Imputaron al hombre que mató a una mujer y con la ayuda de otro escondió el cuerpo en una heladera
La interpelación al ministro de Economía Gabriel Oddone pasó para el lunes 22 de junio
EN EL SENADO

La interpelación al ministro de Economía Gabriel Oddone pasó para el lunes 22 de junio

Dejá tu comentario