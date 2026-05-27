"Nosotros no nos vamos a ir porque ellos tengan ganas", aseguró vecina de Nuevo París que tuvo su casa atacada a tiros

Un ataque a balazos se registró este miércoles de tarde en inmediaciones de Emancipación y Anagualpo, en la zona de Nuevo París.

Testigos del hecho dijeron que dos delincuentes encapuchados y vestidos de negro pasaron en moto por el lugar y dispararon contra dos casas ubicadas en la zona.

El tiroteo no dejó personas heridas y se dio en una hora en la que había varios niños en las inmediaciones.

Una vecina de una de las casas baleadas contó que su hija de casi dos años estaba afuera de su casa cuando ocurrieron los disparos y pidió respuestas a la Policía. "Nosotros no nos vamos a ir porque ellos tengan ganas", aseguró e indicó que las reiteradas balaceras buscan que los vecinos abandonen sus casas y se vayan del barrio.