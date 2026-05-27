Un ataque a balazos se registró este miércoles de tarde en inmediaciones de Emancipación y Anagualpo, en la zona de Nuevo París.
"Nosotros no nos vamos a ir porque ellos tengan ganas", aseguró vecina de Nuevo París que tuvo su casa atacada a tiros
El tiroteo ocurrió en inmediaciones de Emancipación y Anagualpo. El hecho no dejó personas heridas.
Testigos del hecho dijeron que dos delincuentes encapuchados y vestidos de negro pasaron en moto por el lugar y dispararon contra dos casas ubicadas en la zona.
El tiroteo no dejó personas heridas y se dio en una hora en la que había varios niños en las inmediaciones.
Seguí leyendo
Cuatro delincuentes cometieron dos rapiñas a pocos metros en escasos minutos en Nuevo París
Una vecina de una de las casas baleadas contó que su hija de casi dos años estaba afuera de su casa cuando ocurrieron los disparos y pidió respuestas a la Policía. "Nosotros no nos vamos a ir porque ellos tengan ganas", aseguró e indicó que las reiteradas balaceras buscan que los vecinos abandonen sus casas y se vayan del barrio.
Temas de la nota
Lo más visto
LA CONTACTARON POR WHATSAPP
Docente fue víctima de una estafa: le vaciaron las cuentas y pidieron un préstamo de $200.000 a su nombre
al ex comcar
Trasladaron a una unidad carcelaria de máxima seguridad al Ricardito tras triple homicidio en el Cerro
CRUZ DE CARRASCO
Intento de rapiña: joven que esperaba ómnibus en una parada fue baleado; la Policía busca al delincuente
MONTEVIDEO
Incautaron más de 8.000 kilos de carne vacuna que se comercializaba por redes sociales
CHARLES PORTUGUEZ
Dejá tu comentario