Combustibles en junio: la tendencia del costo de la nafta, el gasoil y supergás, y los precios de referencia de Ursea

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) concluyó el informe mensual de Precios de Paridad de Importación (PPI) de los combustibles, uno de los insumos que utiliza el gobierno de cara a la fijación de las tarifas que regirán durante el mes de junio.

El relevamiento da un incremento de 2,61% en la nafta Premium 97 y de 2,52% en la nafta Súper 95, y mientras que para el gasoil da una reducción de 5,21%, tanto el 10S como el 50S. En tanto, para el supergás una disminución de 2,34%, de acuerdo a la información a la que accedió Subrayado .

"En comparación con abril, casi todos los productos registraron caídas moderadas, con excepción de las gasolinas que aumentaron moderadamente", asegura el informe.

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"A diferencia de los dos meses previos, las variaciones observadas en este período se ubican dentro de los rangos habituales de la evolución histórica de los PPI. Aunque aún es prematuro concluir que se trate de un cambio persistente en la dinámica de precios internacionales, este comportamiento podría indicar una moderación transitoria en la volatilidad de los mercados internacionales de combustibles, en un contexto de mayor estabilidad relativa", agrega.

La Ursea también publicó los precios de referencia de los combustibles en la venta al público en surtidor para junio.

Nafta Súper 95 de $88,03 a $92,39, una suba de $4,36 (+4,95%).

Nafta Premium 97 de $90,90 a $94,97, una suba de $4,07 (+4,48%).

Gasoil 50S de $57,72 a $72,17, una suba de $14,45 (+25,03%).

La decisión sobre los precios de junio será comunicada por el Poder Ejecutivo esta semana, según lo adelantado por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

En mayo, el gobierno había resuelto un aumento de 7% en las naftas y en el supergás, y de 14% para el gasoil, motivado por los precios internacionales al alza en el barril de petróleo por la guerra en Medio Oriente.