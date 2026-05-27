Sindicato de Ancap realizará un paro de 24 horas desde las 14 horas del viernes en la planta de La Tablada

El sindicato de trabajadores de Ancap realizará un paro de 24 horas desde las 14 horas de este viernes y anunció recorte de horas extras durante la próxima semana.

El presidente de la Federación Ancap (Fancap), Salvador Sprovieri, dijo a Subrayado que no lograron avanzar en la negociación por el conflicto interno en la planta de La Tablada tras la reunión con las autoridades y evalúan si convocar a una asamblea para el viernes.

El gremio plantea cambios en la organización del trabajo y el ingreso de personal. Sprovieri indicó que la respuesta de Ancap a su planteo fue una "vergüenza" y que no respondió a la última contrapropuesta.

Seguí leyendo Sindicato de la salud privada convoca a un paro este miércoles de 8 a 15 horas con movilización al MSP

La operativa en la planta de La Tablada, la principal distribuidora de combustibles de Ancap, requiere de un mínimo de operarios para funcionar que ahora es cuestionado por los funcionarios.

Las medidas gremiales podrían afectar el trasiego del gas licuado a las plantas envasadoras y el abastecimiento de gas a granel para priorizar el combustible, mencionó Sprovieri.

El dirigente también criticó las declaraciones del presidente de la Unión de Vendedores de Nafta sobre cargar el tanque frente a las medidas y dijo que especulan con el precio en el caso de aumentar. "Se stockean a precio barato y venden a precio caro", afirmó. Agregó que normalmente despachan 8 millones de litros de combustibles y que el lunes y el martes despacharon 10 millones de litros cada día.