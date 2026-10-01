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INTERIOR DEL PAÍS

"Tira tú que te toca a ti": declaran patrimonio inmaterial de Rocha la forma de hablar del departamento

"Si algo nos identifica casi sin ninguna duda es nuestra manera particular de hablar una lengua como el español", dijo el docente impulsor de esta resolución.

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El gobierno de Rocha declaró como patrimonio inmaterial de ese departamento la forma de hablar de los oriundos de ese punto del país. "Tira tú que te toca a ti" es una de las frases registradas.

El docente Néstor de la Llana es uno de los impulsores de este reconocimiento de los modos rochenses. "Mucha gente había peleado" desde hacía mucho tiempo por esto, aseguró.

"Si algo nos identifica casi sin ninguna duda es nuestra manera particular de hablar una lengua como el español, no solo a través de giros, como el 'tira tú que te toca a ti', sino también a través de algunas palabras que se pueden usar en otros departamentos, pero tienen un uso más arraigado, más conservado y dilatado en el tiempo aquí, en este territorio", explicó.

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Un vecino de Rocha también habló sobre lo que significa este lenguaje para los locales.

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