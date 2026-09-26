Un adolescente de 16 años murió tras ser atropellado por una camioneta cuando circulaba en bicicleta este sábado de madrugada, a las 2:30 AM, en el kilómetro 8 de la ruta 15.
Adolescente de 16 años murió atropellado por una camioneta cuando circulaba en bicicleta por la ruta 15 de Rocha
El adolescente de 16 años murió en el lugar, según Policía Caminera. Iba con otro menor, de 15 años, que resultó ileso. El conductor de la camioneta tiene 34 años.
Con este adolescente iba otro menor, de 15 años, que no fue atropellado, pero debió ser trasladado a un centro de salud en estado de shock por lo sucedido, según el informe primario de Policía Caminera.
La camioneta y las bicicletas circulaban en el mismo sentido, hacia La Paloma. El conductor, un hombre de 34 años, resultó ileso. El examen de alcohol en sangre dio cero (negativo), detalla el informe de Caminera de este sábado de mañana.
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Una pareja que pasaba por el lugar en su vehículo llamó a la Policía, lo mismo que un vecino de la zona. Al lugar llegó el padre del adolescente ileso, que antes había dicho a la Policía que la camioneta chocó de atrás a su amigo.
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