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Cuento del tío: detuvieron a una mujer y buscan a dos hombres que se llevaron joyas y más de $ 500.000

La Policía realizó allanamientos en los barrios Reducto, Aguada, La Cruz de Carrasco y La Unión donde fue detenida la mujer, además incautaron celulares, relojes y dos vehículos.

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La Policía detuvo a una mujer y busca a dos hombres que participaron de una estafa mediante el cuento del tío a una empleada de un apartamento ubicado en el barrio Carrasco.

La estafa se concretó el pasado 13 de agosto cuando la empleada, de 71 años, fue engañada por teléfono. Los estafadores le dijeron que la hija de su empleadora había tenido un accidente, que estaba presa y que necesitaba dinero para liberarla.

Posteriormente, en horas del mediodía dos hombres llegaron al edificio vestidos con trajes. Ingresaron a la vivienda y se dirigieron al dormitorio de la dueña, de 84 años, rompieron la caja fuerte que estaba en el interior de un placard y se llevaron joyas.

Imagen ilustrativa. Crédito: Envato.
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Un delincuente fue detenido en un intento de estafa a una mujer de 86 años con el cuento del tío

Los hombres dijeron que necesitaban más dinero y fueron con la empleada a varias sucursales crediticias donde sacó préstamos y le entregó el dinero a diferentes personas, involucradas con la estafa. En total, la mujer denunció el robo de $ 513.000.

Los investigadores de la Zona Operacional II vieron mediante cámaras que en la maniobra se usaron tres vehículos, dos fueron incautados y también identificaron a tres personas. Una de ellas, además, dejó un tapabocas en el apartamento que fue periciado por Policía Científica y que correspondía a uno de los identificados.

Los investigadores obtuvieron órdenes de allanamiento por parte de Fiscalía y finalmente llevaron adelante cuatro en los barrios Reducto, Aguada, La Cruz de Carrasco y La Unión.

En los procedimientos detuvieron a una mujer que participó del robo y se le incautó ropa que usó en la maniobra, celulares, relojes, joyas, $ 63.000 y dos vehículos.

La Policía busca a otros dos hombres, de 33 y 42 años, requeridos por este caso.

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