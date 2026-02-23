RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESLUMBRÓ A SUS FANS

Tini presentó "Futttura" en un show sin precedentes de alrededor de 3 horas en el Centenario ante más de 40.000 personas

La artista hizo delirar a sus fans que se aprontaron desde muchas horas antes del comienzo del recital que tuvo una impactante puesta en escena.

tini-recital-centenario-2026

Cuatro años después de su última vez en el Estadio Centenario, Tini volvió a hacer historia.

Se presentó con “Futttura” ante más de 40.000 personas que, desde temprano, aguardaban en las inmediaciones, con una creciente ansiedad.

Tanto es el furor que desata la artista, que hubo algunos incidentes menores, en el ingreso.

tini se presenta esta noche en el centenario: objetos prohibidos, entradas disponibles y mas detalles del recital
Seguí leyendo

Tini se presenta esta noche en el Centenario: objetos prohibidos, entradas disponibles y más detalles del recital

Para la ocasión, su público, integrado mayoritariamente por adolescentes y mujeres jóvenes, se lookeó con mucho brillo, tonos oscuros y atuendos con frases alusivas a ella y a su gira.

Con un despliegue deslumbrante de recursos técnicos, Tini brindó un show de alrededor de 3 horas, en el que no faltó un momento inesperadamente emotivo.

La artista confesó que pasó los últimos días con una laringitis que le afectó la voz y pidió perdón a sus fans, porque, según confesó, se sentía muy frustrada por no poder estar al 100% de su rendimiento. Entonces, pidió ayuda y sus seguidores respondieron cantando a viva voz sus canciones, acompañándola.

En Futttura, Tini repasa su camino artístico, dividiéndolo en bloques. El show abre con una sección contemporánea pero luego retrotraerse a los inicios con parte del repertorio de Violetta, pasa por un mechón de pelo, baile, descansa con algunas baladas y finalmente convierte el escenario en un bar.

Tiene un numeroso plantel de bailarines a su alrededor que contribuyen a una puesta en escena impactante, sobre un escenario de 65 metros de largo secundado por grandes pantallas, con una serie de pasarelas larguísimas que se adentran entre los espectadores.

Y además, Tini no perdió oportunidad de sorprender a los asistentes al show, cuando invitó a subir al escenario a The La Planta y Valentino Merlo, que interpretaron su exitosa versión del tema de Gloria Estefan “Hoy”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario