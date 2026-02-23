Tini presentó "Futttura" en un show sin precedentes de alrededor de 3 horas en el Centenario ante más de 40.000 personas

Se presentó con “Futttura” ante más de 40.000 personas que, desde temprano, aguardaban en las inmediaciones, con una creciente ansiedad.

Tanto es el furor que desata la artista, que hubo algunos incidentes menores, en el ingreso.

Para la ocasión, su público, integrado mayoritariamente por adolescentes y mujeres jóvenes, se lookeó con mucho brillo, tonos oscuros y atuendos con frases alusivas a ella y a su gira.

Con un despliegue deslumbrante de recursos técnicos, Tini brindó un show de alrededor de 3 horas, en el que no faltó un momento inesperadamente emotivo.

La artista confesó que pasó los últimos días con una laringitis que le afectó la voz y pidió perdón a sus fans, porque, según confesó, se sentía muy frustrada por no poder estar al 100% de su rendimiento. Entonces, pidió ayuda y sus seguidores respondieron cantando a viva voz sus canciones, acompañándola.

En Futttura, Tini repasa su camino artístico, dividiéndolo en bloques. El show abre con una sección contemporánea pero luego retrotraerse a los inicios con parte del repertorio de Violetta, pasa por un mechón de pelo, baile, descansa con algunas baladas y finalmente convierte el escenario en un bar.

Tiene un numeroso plantel de bailarines a su alrededor que contribuyen a una puesta en escena impactante, sobre un escenario de 65 metros de largo secundado por grandes pantallas, con una serie de pasarelas larguísimas que se adentran entre los espectadores.

Y además, Tini no perdió oportunidad de sorprender a los asistentes al show, cuando invitó a subir al escenario a The La Planta y Valentino Merlo, que interpretaron su exitosa versión del tema de Gloria Estefan “Hoy”.