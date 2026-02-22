RECIBÍ EL NEWSLETTER
SHOW A LAS 21:00 HORAS

Tini se presenta esta noche en el Centenario: objetos prohibidos, entradas disponibles y más detalles del recital

Hay fanáticas que hacen fila desde la madrugada. Otras, que se encontraron con ella en el aeropuerto y afuera del hotel donde se hospeda.

tini-en-uruguay

La cantante argentina Tini Stoessel se presenta por segunda vez en el estadio Centenario, ante un público que la esperaba a su llegada al aeropuerto y que desde la madrugada hacía fila en Parque Batlle para ver a su artista desde lo más cerca posible.

En Instagram, Tini compartió un compilado de imágenes suyas junto a sus fanáticas. De unas, recibió una fotografía aérea de su concierto anterior, en 2022.

Las entradas, con precios desde 2.700 pesos a 10.000 pesos, están disponibles a través de Red UTS.

Las puertas serán abiertas a las 18:00 horas y la productora difundió qué elementos están prohibidos y cuáles permitidos en el show.

Permitidos:

  • Bolsos, riñoneras o mochilas chicas (hasta 21x29,7 cm)

  • Botellas de agua 600 ml

  • Celulares

  • Tapones de oído

  • Pilots con capucha

  • Largavista

  • Cámaras pequeñas (zoom fijo)

  • Maquillaje

  • Medicamentos bajo receta médica

  • Chicles

  • Batería recargable

  • Termo y mate

  • Sombreros, gorras y lentes de sol

  • Productos femeninos

Prohibidos:

  • Armas

  • Fuegos artificiales

  • Puntero láser

  • Álbum o similar

  • Bandera con palos

  • Cualquier sustancia inflamable

  • Comidas o bebidas

  • Luces brillantes

  • Mochilas grandes

  • Sillas

  • Bicicletas, patinetas o similares

  • Drones

  • Pistolas de agua

  • Instrumentos musicales

  • Bocinas de aire comprimido

  • Lapiceras o pintura de lata

  • Publicidad (volantes, carteles, etc.)

  • Cadenas largas o con picos

  • Pelotas

  • Peluches

  • Bebidas alcohólicas y/o energéticas

  • Coolers

  • Animales (salvo perros de servicio)

  • Computadoras

  • Cualquier tipo de droga

  • Cámaras profesionales

Embed - @latriplete____ on Instagram: "ES MAÑANA URUGUAY!!!!!!!!! DIOS LXS AMO CON MI VIDA GRACIAS X RECIBIRME CON TANTO AMOR FUTTTURAAAAAAAAAAAAAA"
View this post on Instagram

