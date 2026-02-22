Tini se presenta esta noche en el Centenario: objetos prohibidos, entradas disponibles y más detalles del recital

La cantante argentina Tini Stoessel se presenta por segunda vez en el estadio Centenario, ante un público que la esperaba a su llegada al aeropuerto y que desde la madrugada hacía fila en Parque Batlle para ver a su artista desde lo más cerca posible.

En Instagram, Tini compartió un compilado de imágenes suyas junto a sus fanáticas. De unas, recibió una fotografía aérea de su concierto anterior, en 2022.

Las entradas, con precios desde 2.700 pesos a 10.000 pesos, están disponibles a través de Red UTS.

Las puertas serán abiertas a las 18:00 horas y la productora difundió qué elementos están prohibidos y cuáles permitidos en el show. Permitidos: Bolsos, riñoneras o mochilas chicas (hasta 21x29,7 cm)

Botellas de agua 600 ml

Celulares

Tapones de oído

Pilots con capucha

Largavista

Cámaras pequeñas (zoom fijo)

Maquillaje

Medicamentos bajo receta médica

Chicles

Batería recargable

Termo y mate

Sombreros, gorras y lentes de sol

Productos femeninos Prohibidos: Armas

Fuegos artificiales

Puntero láser

Álbum o similar

Bandera con palos

Cualquier sustancia inflamable

Comidas o bebidas

Luces brillantes

Mochilas grandes

Sillas

Bicicletas, patinetas o similares

Drones

Pistolas de agua

Instrumentos musicales

Bocinas de aire comprimido

Lapiceras o pintura de lata

Publicidad (volantes, carteles, etc.)

Cadenas largas o con picos

Pelotas

Peluches

Bebidas alcohólicas y/o energéticas

Coolers

Animales (salvo perros de servicio)

Computadoras

Cualquier tipo de droga

Cámaras profesionales Embed - @latriplete____ on Instagram: "ES MAÑANA URUGUAY!!!!!!!!! DIOS LXS AMO CON MI VIDA GRACIAS X RECIBIRME CON TANTO AMOR FUTTTURAAAAAAAAAAAAAA" View this post on Instagram