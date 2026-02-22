La cantante argentina Tini Stoessel se presenta por segunda vez en el estadio Centenario, ante un público que la esperaba a su llegada al aeropuerto y que desde la madrugada hacía fila en Parque Batlle para ver a su artista desde lo más cerca posible.
Tini se presenta esta noche en el Centenario: objetos prohibidos, entradas disponibles y más detalles del recital
Hay fanáticas que hacen fila desde la madrugada. Otras, que se encontraron con ella en el aeropuerto y afuera del hotel donde se hospeda.
En Instagram, Tini compartió un compilado de imágenes suyas junto a sus fanáticas. De unas, recibió una fotografía aérea de su concierto anterior, en 2022.
Las entradas, con precios desde 2.700 pesos a 10.000 pesos, están disponibles a través de Red UTS.
Las puertas serán abiertas a las 18:00 horas y la productora difundió qué elementos están prohibidos y cuáles permitidos en el show.
Permitidos:
-
Bolsos, riñoneras o mochilas chicas (hasta 21x29,7 cm)
Botellas de agua 600 ml
Celulares
Tapones de oído
Pilots con capucha
Largavista
Cámaras pequeñas (zoom fijo)
Maquillaje
Medicamentos bajo receta médica
Chicles
Batería recargable
Termo y mate
Sombreros, gorras y lentes de sol
Productos femeninos
Prohibidos:
-
Armas
Fuegos artificiales
Puntero láser
Álbum o similar
Bandera con palos
Cualquier sustancia inflamable
Comidas o bebidas
Luces brillantes
Mochilas grandes
Sillas
Bicicletas, patinetas o similares
Drones
Pistolas de agua
Instrumentos musicales
Bocinas de aire comprimido
Lapiceras o pintura de lata
Publicidad (volantes, carteles, etc.)
Cadenas largas o con picos
Pelotas
Peluches
Bebidas alcohólicas y/o energéticas
Coolers
Animales (salvo perros de servicio)
Computadoras
Cualquier tipo de droga
Cámaras profesionales
