Tiene 84 años y no ve, pero a través del aroma y el tacto teje lana cruda en Paysandú

“Yo estoy tan agradecida con la gente. Ahora Amanda hace años que está solo disponible para agradecer a Dios que me dejó llegar hasta los 84 años, y que todavía me puedo vestir, bañar, lavar la ropa, los pisos. Hasta la aguja la puedo enhebrar para coser a mano. Coso a máquina. Lo que me pidan”, comparte.

Los teléfonos de contacto son 094737994 y 098292063.