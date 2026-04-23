Alumnos de una escuela de Paysandú crearon una cápsula del tiempo y la abrirán en 10 años

Alumnos de la escuela N° 63 de Paysandú crearon una cápsula del tiempo que será abierta dentro de diez años, cuando la institución cumpla 100 años. Hoy la escuela tiene 90 años y la iniciativa busca dejar un registro de la vida escolar y personal de los niños.

Dentro de la cápsula colocaron libros de escritura, matemáticas y lectura de 4° año, una tablet, cartas de Pokémon, fotos con los nombres de los alumnos, cartas dibujadas, pulseras, información y tareas de inglés, contaron a Subrayado.

Alumnos de la escuela N° 63 de Paysandú crearon una cápsula del tiempo y la abrirán en 10 años. “En diez años, cuando tengamos 17, vamos a venir a leer”, dijo uno de los niños. Más en https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/B8LA2ZmpFc

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También escribieron cartas contando “cómo estamos hoy en día y qué pensamos que va a pasar en el futuro”.

“La idea es que abran esa cápsula y veamos los recuerdos”, dijo uno de ellos.

Además, explicaron: “Pusimos mucha información para que los niños, diez años después, puedan investigar y profundizar información. Información sobre Lola, nuestra perrita. Es una perrita muy única para nosotros. Queremos que en el futuro sepan de su existencia”.

Uno de los alumnos proyecta un reencuentro a futuro: “Cuando tengamos 17 años, en diez años, vamos a venir a leer”.