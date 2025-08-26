RECIBÍ EL NEWSLETTER
un japonés

Tiene 102 años y batió el récord de edad en subir al monte Fuji, el pico más alto de Japón

Kokichi Akuzawa, nacido en 1923, alcanzó la cima del pico más alto de Japón. Incluso teniendo una enfermedad cardíaca.

Foto: AFP. Monte Fuji, en Japón.

Un japonés de 102 años con una enfermedad cardíaca se convirtió en la persona de más edad en escalar el monte Fuji, pero aun así restó importancia a la hazaña como si no fuera nada especial.

Kokichi Akuzawa, nacido en 1923, alcanzó la cima del pico más alto de Japón tras escalar una montaña casi cada semana como parte de su entrenamiento. Su logro a principios de agosto fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords.

"Soy seis años mayor que la última vez que subí", declaró Akuzawa a AFP, refiriéndose a su ascensión al pico de 3.776 metros a los 96 años. "He estado allí y he visto las vistas muchas veces, no fue nada especial", dijo, quitándole importancia al logro.

Además de ser un buen excursionista, este ganadero jubilado de la región central de Gunma es voluntario en un centro de atención a personas mayores y enseña pintura.

La preparación para la ascensión al monte Fuji se produjo después de que, en enero, tropezara mientras subía una montaña cerca de su casa. El anciano sufrió luego un herpes y fue hospitalizado por insuficiencia cardíaca.

Aunque su familia estaba preocupada por su estado físico, Akuzawa estaba decidido a escalar, según contó su hija Yukiko, de 75 años. "La recuperación fue tan rápida que sus médicos no podían creerlo", dijo Yukiko.

Para ponerse en forma, Akuzawa se levantaba temprano cada mañana y salía a caminar durante una hora, además de subir a la montaña casi todas las semanas.

Akuzawa dividió la ascensión al monte Fuji en tres días y pasó dos noches en refugios, pero la altitud casi lo obliga a abandonar.

El centenario montañista llegó a la cima con un equipo de personas que lo ayudó, entre ellas una nieta suya que es enfermera, según explicó Yukiko. Cuando le preguntaron si lo volvería a hacer, Akuzawa fue tajante y dijo "no".

FUENTE: AFP.

