Tiempo muy frío, con heladas y ahora también lluvia; el pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos días

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con lluvias desde este jueves, que se extienden al viernes por lo menos. Además, sigue el frío, con heladas y bajas sensaciones térmicas. El detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves comienza muy fría todavía, con algunas heladas observándose luego gradual aumento de nubosidad. En la tarde continuará el tiempo fresco con abundante nubosidad, desmejorando por el norte y litoral con lluvias y tormentas aisladas.

El viernes se espera un inicio de jornada húmeda e inestable con abundante nubosidad generando lluvias y lloviznas, mejorando rápidamente por el suroeste. En la tarde continuará el tiempo frío a fresco con persistencia de algunas lluvias aisladas en las primeras horas en el este y noreste y con cielo ligeramente nublado en el resto del país.

El sábado tendremos una mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo frío a ligeramente fresco con cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. Jueves 18 Zona Norte: máxima 16º y mínima 7º Zona Sur: máxima 16º y mínima 7º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º Viernes 19 Zona Norte: máxima 16º y mínima 4º Zona Sur: máxima 14º y mínima 4º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º Sábado 20 Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 8º

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