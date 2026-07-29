Nubel Cisneros informa que la semana continúa con tiempo inestable, y en particular este miércoles siguen las lluvias y tormentas en el norte, con gradual aumento de la temperatura hasta llegar al viernes con 29º en el norte.
Sigue el tiempo inestable, con lluvias, tormentas y ascenso de temperatura el viernes, con máxima de 29º
Nubel Cisneros informa que este miércoles continúan las lluvias y tormentas en el norte y que habrá ascenso gradual de la temperatura, hasta llegar al viernes con 29º en el norte.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta de fría a fresca, con algunas lluvias aisladas en las fronteras norte y noreste y con bancos de niebla y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde continuará fresca a templada con cielo parcialmente nublado, observándose marcado descenso de temperatura en la noche.
El jueves tendremos un inicio de jornada muy fría a fría con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente templado y buena presencia de Sol, continuando fresco y húmedo en la noche.
Inestable, húmedo, nieblas y lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros
El viernes se espera un inicio de jornada fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con abundante nubosidad, desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias aisladas.
Miércoles 29
Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 4º
Zona Meteorología: máxima 14º y mínima 6º
Jueves 30
Zona Norte: máxima 22º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 19º y mínima 14º
Zona Meteorología: máxima 16º y mínima 14º
Viernes 31
Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º
Zona Meteorología: máxima 21º y mínima 14º
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