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El pronóstico de Nubel Cisneros

Sigue el tiempo inestable, con lluvias, tormentas y ascenso de temperatura el viernes, con máxima de 29º

Nubel Cisneros informa que este miércoles continúan las lluvias y tormentas en el norte y que habrá ascenso gradual de la temperatura, hasta llegar al viernes con 29º en el norte.

Lluvias y tormentas. Foto: FocoUy

Lluvias y tormentas. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros informa que la semana continúa con tiempo inestable, y en particular este miércoles siguen las lluvias y tormentas en el norte, con gradual aumento de la temperatura hasta llegar al viernes con 29º en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta de fría a fresca, con algunas lluvias aisladas en las fronteras norte y noreste y con bancos de niebla y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde continuará fresca a templada con cielo parcialmente nublado, observándose marcado descenso de temperatura en la noche.

El jueves tendremos un inicio de jornada muy fría a fría con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente templado y buena presencia de Sol, continuando fresco y húmedo en la noche.

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Inestable, húmedo, nieblas y lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros

El viernes se espera un inicio de jornada fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con abundante nubosidad, desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias aisladas.

Miércoles 29

Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 4º

Zona Meteorología: máxima 14º y mínima 6º

Jueves 30

Zona Norte: máxima 22º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 14º

Zona Meteorología: máxima 16º y mínima 14º

Viernes 31

Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º

Zona Meteorología: máxima 21º y mínima 14º

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