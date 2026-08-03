¿Por qué hay decenas de memoriales frente al Museo Oceanográfico? Una manifestación de afecto se expande por la rambla

Frente al Museo Oceanográfico, las rocas guardan decenas de historias personales. También en el muelle de acceso a Islita del Mono, frente al Cementerio del Buceo, y en diversos puntos de la rambla de Montevideo se han expandido esas muestras de amor e intenciones de perpetuar el recuerdo.

Cada una lleva un mensaje diferente. Algunas incluyen fotografías, otras una frase o una dedicatoria. Todas tienen un mismo propósito: mantener vivo el recuerdo de un ser querido en un lugar que tenía un significado especial para su familia o sus amigos.

Si bien este tipo de homenajes existe desde hace años en algunos muelles vinculados a la actividad pesquera, donde era habitual recordar a pescadores fallecidos, en los últimos tiempos comenzó a extenderse a otros tramos de la rambla.

La rambla, un Monumento Histórico

Estas placas son colocadas por particulares y no forman parte de una práctica regulada o autorizada por la Intendencia de Montevideo (IMM).

La situación pone sobre la mesa el cuidado del patrimonio. La rambla de Montevideo está declarada Monumento Histórico Nacional entre la escollera Sarandí y el arroyo Carrasco, incluyendo el espacio entre el Río de la Plata, la segunda acera y las áreas adyacentes. Además, en 2010 fue postulada para integrar la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

La normativa vigente establece que cualquier modificación física en ese espacio requiere la autorización previa de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.

Desde el área de Comunicación de la IMM indicaron a Subrayado que, por tratarse de manifestaciones relacionadas con la memoria de personas fallecidas, el asunto requiere un tratamiento especialmente cuidadoso y respetuoso.

Afirmaron que el tema está siendo analizado, aunque no precisaron sobre ese punto.

Una forma de expresión

Para el psicólogo especializado en duelo Richard Rodríguez, la aparición de estos memoriales responde a una necesidad de las familias de encontrar nuevos espacios para recordar a seres queridos.

Según explicó, el costo de los servicios funerarios y la percepción de que los cementerios públicos son lugares cada vez más impersonales influyen en esta forma de homenaje. Además, sostuvo que la manera de atravesar el duelo también cambió. Mientras antes predominaban los rituales compartidos, hoy muchas personas viven ese proceso de forma más individual.

Agregó que estos memoriales son una expresión de cómo la sociedad resignifica la muerte y construye nuevas formas de preservar la memoria.

En Uruguay, los prestadores de salud deben ofrecer hasta 16 sesiones anuales de terapia grupal y gratuita a los usuarios que hayan sufrido la muerte inesperada de un familiar, como parte del acompañamiento durante el duelo.