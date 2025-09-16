Nubel Cisneros prevé tiempo primaveral, con ascenso de temperatura en las próximas horas y días. Algunas zonas del país inestables, con lluvias y lloviznas aisladas.
Tiempo inestable en algunas zonas del país, con temperatura en ascenso; el informe de Nubel Cisneros
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y noreste. En la tarde continuará el tiempo templado en el sur y este y cálido en el norte, con nubosidad dispersa.
El miércoles tendremos un inicio de jornada fría con algunas nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará con ambiente templado a cálido y gradual aumento de nubosidad y humedad, inestabilizándose hacia la noche la zona norte.
Siguen los días primaverales, con temperatura máxima por arriba de 20°
El jueves comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad, persistiendo algunas lluvias y lloviznas aisladas en las zonas norte y noreste. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo algo a parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche.
Martes 16
Zona Norte: máxima 26º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 12º
Miércoles 17
Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º
Jueves 18
Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º
