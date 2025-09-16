RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tiempo inestable en algunas zonas del país, con temperatura en ascenso; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo primaveral, con ascenso de temperatura en las próximas horas y días. Algunas zonas del país inestables, con lluvias y lloviznas aisladas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y noreste. En la tarde continuará el tiempo templado en el sur y este y cálido en el norte, con nubosidad dispersa.

El miércoles tendremos un inicio de jornada fría con algunas nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará con ambiente templado a cálido y gradual aumento de nubosidad y humedad, inestabilizándose hacia la noche la zona norte.

siguen los dias primaverales, con temperatura maxima por arriba de 20°
El jueves comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad, persistiendo algunas lluvias y lloviznas aisladas en las zonas norte y noreste. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo algo a parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

Martes 16

Zona Norte: máxima 26º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 12º

Miércoles 17

Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º

Jueves 18

Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º

