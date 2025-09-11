Nubel Cisneros prevé tiempo estable en las próximas jornadas, con temperatura por encima de 20º en la tarde y noches frías.
Siguen los días primaverales, con temperatura máxima por encima de los 20º
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta con tiempo frío, con restos de nubosidad en la costa este y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente templado a cálido y buena presencia de Sol.
El viernes comienza frío con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este. En la tarde continuará el tiempo templado a cálido con cielo ligeramente nublado, permaneciendo frío en la noche.
El sábado la mañana se presentará fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y este. En la tarde continuará el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte, con nubosidad dispersa.
Jueves 11
Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º
Viernes 12
Zona Norte: máxima 27º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 10º
Sábado 13
Zona Norte: máxima 22º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º
