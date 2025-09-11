RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Siguen los días primaverales, con temperatura máxima por encima de los 20º

Nubel Cisneros prevé tiempo estable en las próximas jornadas, con temperatura por encima de 20º en la tarde y noches frías.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta con tiempo frío, con restos de nubosidad en la costa este y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente templado a cálido y buena presencia de Sol.

El viernes comienza frío con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este. En la tarde continuará el tiempo templado a cálido con cielo ligeramente nublado, permaneciendo frío en la noche.

El sábado la mañana se presentará fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y este. En la tarde continuará el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte, con nubosidad dispersa.

Jueves 11

Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º

Viernes 12

Zona Norte: máxima 27º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 10º

Sábado 13

Zona Norte: máxima 22º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º

