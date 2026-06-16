RECIBÍ EL NEWSLETTER
El INFORME DE NUBEL CISNEROS

Tiempo estable pero muy frío, con heladas matinales y mínimas de 0 grado

Nubel Cisneros prevé tiempo estable en los próximos días, con mañanas y noches muy frías y heladas. Sube algo la temperatura hacia el jueves.

Frío y con heladas, así se presenta el tiempo estos días. Foto: enviada, Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado en Río Negro.

Frío y con heladas, así se presenta el tiempo estos días. Foto: enviada, Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado en Río Negro.

Nubel Cisneros prevé tiempo estable en los próximos días, con mañanas y noches muy frías y heladas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza muy fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con buena presencia de sol esperándose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.

El miércoles tendremos una mañana muy fría a fría con algunas heladas meteorológicas y agrometeorológicas. En la tarde continuará el tiempo fresco con cielo ligeramente nublado persistiendo temperaturas bajas en la noche.

joven recibio impacto de bala en un ojo durante operativo policial en parque rivera: se ensano conmigo
Seguí leyendo

Joven recibió impacto de bala en un ojo durante operativo policial en Parque Rivera: "Se ensañó conmigo"

El jueves comienza muy frío todavía con algunas heladas observándose luego gradual aumento de nubosidad. En la tarde continuará el tiempo fresco con abundante nubosidad desmejorando hacia el final del periodo por el norte y litoral con lluvias y lloviznas.

Martes 16

Zona Norte: máxima 17º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 8º

Miércoles 17

Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 6º

Jueves 18

Zona Norte: máxima 18º y mínima 7º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 7º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º

Temas de la nota

Lo más visto

Niño de 11 años fue trasladado desde Chuy al Mautone de Maldonado por sospecha de tener meningitis
ROCHA

Niño de 11 años fue trasladado desde Chuy al Mautone de Maldonado por sospecha de tener meningitis
OPERATIVO POR PICADAS

Joven recibió impacto de bala en un ojo durante operativo policial en Parque Rivera: "Se ensañó conmigo"
URUGUAY, ENTRE CONVENCIÓN Y ANDES

Atentado con explosivo en la Caja Militar: un hombre llegó caminando, dejó el artefacto y se fue a pie
CANELONES

Santa Lucía: detuvieron a un hombre que fue filmado y denunciado por matar a golpes a un gato
INVESTIGACIONES DE LA POLICÍA A CARGO

Pericias a dos taxis y análisis de cámaras que registraron atentado explosivo a Caja Militar

Te puede interesar

Carlos Negro, ministro del Interior. video
El MINISTRO RESPONDIÓ A LA OPOSICIÓN

Carlos Negro anunció decreto para limitar la venta de balas, y dijo que criticas de la oposición "debilitan el estado de derecho"
Foto: FocoUy. Javier García, senador del PN. video
Críticas al ministro

Javier García llamó a Negro de "atrevido" y "derrotado": "Hubo un retroceso, es una masacre que está habiendo"
Frío y con heladas, así se presenta el tiempo estos días. Foto: enviada, Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado en Río Negro.
El INFORME DE NUBEL CISNEROS

Tiempo estable y muy frío, con heladas matinales y mínimas de 0 grado

Dejá tu comentario