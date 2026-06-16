Tiempo estable pero muy frío, con heladas matinales y mínimas de 0 grado

Frío y con heladas, así se presenta el tiempo estos días. Foto: enviada, Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado en Río Negro.

Nubel Cisneros prevé tiempo estable en los próximos días, con mañanas y noches muy frías y heladas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza muy fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con buena presencia de sol esperándose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.

El miércoles tendremos una mañana muy fría a fría con algunas heladas meteorológicas y agrometeorológicas. En la tarde continuará el tiempo fresco con cielo ligeramente nublado persistiendo temperaturas bajas en la noche.

El jueves comienza muy frío todavía con algunas heladas observándose luego gradual aumento de nubosidad. En la tarde continuará el tiempo fresco con abundante nubosidad desmejorando hacia el final del periodo por el norte y litoral con lluvias y lloviznas. Martes 16 Zona Norte: máxima 17º y mínima 0º Zona Sur: máxima 16º y mínima 4º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 8º Miércoles 17 Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º Zona Sur: máxima 17º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 6º Jueves 18 Zona Norte: máxima 18º y mínima 7º Zona Sur: máxima 17º y mínima 7º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º

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