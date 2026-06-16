Nubel Cisneros prevé tiempo estable en los próximos días, con mañanas y noches muy frías y heladas.
Tiempo estable pero muy frío, con heladas matinales y mínimas de 0 grado
Nubel Cisneros prevé tiempo estable en los próximos días, con mañanas y noches muy frías y heladas. Sube algo la temperatura hacia el jueves.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza muy fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con buena presencia de sol esperándose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.
El miércoles tendremos una mañana muy fría a fría con algunas heladas meteorológicas y agrometeorológicas. En la tarde continuará el tiempo fresco con cielo ligeramente nublado persistiendo temperaturas bajas en la noche.
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El jueves comienza muy frío todavía con algunas heladas observándose luego gradual aumento de nubosidad. En la tarde continuará el tiempo fresco con abundante nubosidad desmejorando hacia el final del periodo por el norte y litoral con lluvias y lloviznas.
Martes 16
Zona Norte: máxima 17º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 4º
Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 8º
Miércoles 17
Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º
Zona Sur: máxima 17º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 6º
Jueves 18
Zona Norte: máxima 18º y mínima 7º
Zona Sur: máxima 17º y mínima 7º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º
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