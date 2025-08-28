Tiempo cálido y agradable hasta el sábado de tarde, cuando desmejora con lluvias y tormentas

Nubel Cisneros prevé tiempo cálido de tarde, con temperatura en ascenso, hasta los 29º en el norte, pero el sábado de tarde desmejora y llegan las lluvias y tormentas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta con tiempo frío y fresca, con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche con alto índice de humedad.

El viernes se espera una mañana fresca a templada con cielo algo a parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con progresivo aumento de nubosidad y humedad hacia el final del periodo.

El sábado se espera una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad desmejorando hacia la tarde por el oeste. En la tarde seguirá el tiempo pesado, húmedo e inestable con abundante nubosidad, desmejorando por el oeste y litoral con tormentas y lluvias. Jueves 28 Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º Viernes 29 Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º Sábado 30 Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º Zona Sur: máxima 25º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º

