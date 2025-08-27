RECIBÍ EL NEWSLETTER
¿Primavera adelantada o veranillo? Temperaturas de hasta 28º y cielo apenas nublado

Nubel Cisneros prevé buen tiempo hasta el viernes inclusive, con temperaturas máximas de hasta 28º en el norte y 24º en el sur.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta con tiempo frío y húmedo nuevamente con formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado y vientos suaves a moderados del sector norte.

El jueves tendremos una mañana fría a fresca con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche con alto índice de humedad.

El viernes se espera una mañana fresca a templada con cielo algo a parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con progresivo aumento de nubosidad y humedad hacia el final del periodo.

Miércoles 27

Zona Norte: máxima 25º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 9º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º

Jueves 28

Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º

Viernes 29

Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 15º

