"Tiburón, 50º aniversario", "Mascotas al rescate", "Los Roses" y "El conjuro 4: últimos ritos", los estrenos de cine

Hace 50 años, un joven realizador, Steven Spielberg, logró cambiar el cine y la historia, rodando “Tiburón”, convertida en una pequeña joya del género de suspenso. El gran protagonista era un tiburón blanco que sembró el terror en una isla balnearia estadounidense. Como se recuerda, el alcalde de la ciudad se negaba a cerrar las playas en plena temporada. Allí, aparecen un veterano cazador, el actor Robert Shaw, Richard Dreyfuss y el jefe de Policía local Roy Scheider, quienes se unen para intentar matar al escualo.

“Tiburón” fue una película que cambió el futuro de su realizador y fomentó una gran publicidad hasta el día de hoy en las locaciones de su rodaje. El filme tiene su reestreno en copia remasterizada y a medio siglo de su lanzamiento.

"Mascotas al rescate"

Un clásico infantil, cuidada animación francesa-estadounidense. La trama se desencadena cuando un tren parte sin humanos a bordo, dejando a un grupo de mascotas solas en un viaje que luego se sale de control. El grupo tiene un líder, un mapache ingenioso y valiente, que tratará de evitar el desastre. El filme logra crear un mensaje sobre la amistad, la ambición, el sacrificio y lo irracional que puede resultar la violencia. Una trama ágil y divertida.

"Los Roses"

Fue el año 1989 cuando Michael Douglas y Kathleen Turner, bajo la dirección de Danny DeVito, realizaron la primera versión de “Los Roses”. Ahora, la nueva historia tiene más humor y menos drama. Nuevamente, se centra en un matrimonio, conformado por los actores Olivia Colman y Benedict Cumberbatch, ambos mantienen desde su comienzo en la universidad una relación normal. Son una pareja perfecta con hijos.

Pero luego, esa historia de amor se convierte en otra de odios. Mas allá de los picos casi macabros que irrumpen en la propuesta, con un tono farsesco y humor negro, los llevan a convertirse en verdaderos monstruos hogareños. La trama juega con el morbo dentro de un verdadero campo de batalla doméstico. Una pareja que parece tenerlo todo, pero el amor y la ambición chocan hasta desgarrar el matrimonio.

"El conjuro 4: últimos ritos"

El otro estreno es la reconocida saga paranormal. El filme se presenta como desenlace de las investigaciones del matrimonio Warren. Una trama sobre una familia e hijos en Pensilvania en una antigua casa. Lo que comienza con ruidos molestos, evoluciona hacia agresiones físicas. Allí, llegan los Warren para resolver lo que parece inexplicable.

Retorno de la pareja original de la saga: Patrick Wilson y Vera Farmiga, como los emblemáticos investigadores. El filme promete ser escalofriante como cierre de la serie y abre un diálogo sobre la fascinación humana con historias reales, paranormales, sobre la vida de esa famosa pareja de investigadores, hoy fallecidos, quienes dejaron libros y objetos de las distintos casos tratados en varios países.