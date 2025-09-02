El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, destacó que hay un incremento presupuestal para la educación en el proyecto de ley presentado por el gobierno, pero señaló que desde la ANEP, con su funcionamiento autónomo, se presentó "un mensaje donde se alcanza el 6 por ciento".
Caggiani destacó que gobierno prevé presupuesto incremental para la educación pero espera "algunos recursos más"
"Nosotros presentamos un mensaje donde se alcanza el 6 por ciento. El Poder Ejecutivo presentó un mensaje donde no se alcanza el 6 por ciento", dijo el presidente del Codicen.
El reclamo de varios años de la Educación Pública es de un 6%+1 en el Presupuesto.
"Los entes autónomos de la educación podemos presentar un mensaje propio. Nosotros presentamos un mensaje donde se alcanza el 6 por ciento. El Poder Ejecutivo presentó un mensaje donde no se alcanza el 6 por ciento, pero por primera vez, desde la restauración democrática, la educación tiene incremental en un escenario de restricción económica. Esperamos que los buenos oficios del Parlamento nos consigan algunos recursos más, porque pueden redistribuir", dijo Caggiani.
