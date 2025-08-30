Comenzó el Festival Internacional de Cine de Venecia: reúne en la isla Lido lo mejor del cine mundial

Comenzó el Festival Internacional de Cine de Venecia. Por su alfombra roja pasarán durante 10 días rostros famosos del cine mundial. Las llegadas en taxis acuáticos, los destellos de los fotógrafos y el ambiente de gala forman parte de la esencia veneciana y sus concursantes en busca del codiciado premio “León de Oro”.

El jurado estará presidido por el dos veces ganador del Oscar, el cineasta Alexander Payne.

Entre los estrenos más esperados se encuentran “El extranjero”. Se trata de una novela de Albert Camus, una adaptación de Francois Ozon, con George Clooney como protagonista.

Seguí leyendo Nuevas entradas para Shakira estarán disponibles desde el lunes: los detalles para verla en Montevideo

La sonrisa más bella del cine la traerá Julia Roberts y su film “After the Hunt”, indudablemente la estrella más esperada, se la verá por primera vez en Venecia en la alfombra roja en esta edición 82, interpretando una historia que aborda un caso de agresión sexual en una universidad.

El popular actor “la Roca”, Dwayne Johnson, caracterizado muy distinto para protagonizar el filme “La máquina”, una biografía del luchador Mark Kerr, acompañado por Emily Blunn. También compite el cineasta Guillermo del Toro con su filme “Frankenstein”, terror gótico sobre la novela de Mary Shelley con Jacob Elordi como el monstruo y Oscar Isaac, como su creador. Definida como una producción operística impregnada de fe, miedo y paternidad.

Venecia se transforma en el centro del cine mundial con un desfile de estrellas seguido por medios y redes sociales, donde también será homenajeada, una leyenda del cine, inolvidable protagonista de Vertigo en 1958, Kim Novak, quien recibirá un León de Oro de honor. Una estrella que años atrás tuvimos la posibilidad de conocer.

Vuelve Venecia, un evento internacional que bajará su telón el 6 de setiembre.