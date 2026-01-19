Testigo intervino en la golpiza a dos jóvenes en Barra del Chuy: "Cuando cayó, el agresor le hizo la llave y lo dejó inmóvil"

Una testigo de la golpiza denunciada en Barra del Chuy dio su testimonio sobre lo ocurrido en la mañana del domingo, cuando dos jóvenes fueron atacados por una patota al salir de un baile y esperar un ómnibus. Beatriz Techera intervino durante la agresión y habló este lunes con Subrayado.

“Fue bastante complicado. Siete y media de la mañana, unos chiquilines pasaron riéndose, tomaron carrera y se escucharon gritos. Salimos, miramos hacia la esquina y era una patota todo”, expresó.

“Fui hacia allá, intentando ayudarlo al chiquilín que estaba bastante complicado. Cuando cayó, el agresor le hizo la llave, lo dejó inmóvil. Me decía: ‘ayudame, ayudame’”, contó.

La testigo indicó que los agresores “hablaban en portugués”. “Les dije que venía la Policía. Intenté que se fueran, que lo dejaran (…) Había una muchacha con ellos que les decía: ‘dejá, dejá, vamos, vamos’”.

Sobre la víctima, Techera señaló que “estaba con la boca ensangrentada, pidiendo ayuda”. “No pensás en otra cosa que ayudar (…) De tanto decirle lo de la Policía, lo soltó. Gracias a Dios está bien”, dijo.

La mujer informó que luego fue contactada por la madre del joven golpeado.

El joven permanece internado en la ciudad de Rocha, a la espera de exámenes médicos, y tiene una lesión en la laringe, dijo a Subrayado este lunes Fernanda, la madre de la víctima.

El caso.

Una mujer denunció en redes sociales que su hijo y un amigo fueron atacados por una patota de entre cinco y 10 hombres en la mañana del domingo, cuando salían de un baile y esperaban un ómnibus en el balneario Barra del Chuy, Rocha. La denuncia fue realizada públicamente por Fernanda a través de un video.

Según confirmó Subrayado, la Policía de Rocha recibió la denuncia y personal de la Seccional 5ª está en contacto con la madre para recabar toda la información posible. Además, se trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

En el video, la mujer pidió que quienes hayan estado en el lugar entre las 7:00 y las 7:30 del domingo y cuenten con imágenes, se las envíen por mensaje privado.

Fernanda relató que su hijo y un amigo fueron agredidos por varios hombres de entre 25 y 40 años cuando iban hacia la parada del ómnibus. Afirmó que a su hijo “intentaron ahorcarlo” y que recibió patadas en la cabeza, la espalda y los riñones. “No estamos hablando de una pelea normal”, sostuvo la mujer, y aseguró que se trató de una golpiza con varios atacantes contra dos jóvenes.