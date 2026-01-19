"Mientras lo intentaban estrangular le dieron patadas en la cabeza"; mujer denuncia brutal golpiza a su hijo y un amigo

Una mujer denunció a través de redes sociales que una patota, de entre cinco y 10 hombres, le dieron una brutal golpiza a su hijo y a un amigo en la mañana del domingo, cuando salían de un baile en el balneario Barra del Chuy , Rocha, y esperaban el ómnibus.

Fernanda cuenta lo sucedido en el video y dice que hizo la denuncia ante la Policía. Subrayado pudo confirmar que la Policía de Rocha recibió la denuncia y que personal de la Seccional 5ta está en contacto con la madre para obtener toda la información posible. También trabaja con el relevamiento de las cámaras de seguridad del lugar.

A propósito, la mujer pide en el video que cualquier persona que haya estado entre las 7 y las 7:30 de la mañana del domingo 18 en Barra del Chuy, y que tenga imágenes captadas con celular o cámaras de seguridad, que se las mande por mensaje privado.

“A mi hijo intentaron ahorcarlo”; dice Fernanda en el video publicado en Tik-Tok, y reproducido en Facebook por el portal InfCentral.

Cuenta que su hijo y un amigo iban a la parada del ómnibus cuando fueron agredidos por varios hombres, de entre 25 y 40 años, aproximadamente.

“A mi hijo, mientras lo intentaban estrangular, le dieron patadas en la cabeza, la espalda y los riñones”, dice la mujer. El joven está internado en Rocha este lunes.

“No estamos hablando de una pelea normal. Adultos de entre 25 y 40 años agarraron a dos chicos y le proporcionaron una golpiza. Cinco o siete contra uno, pegándole patadas en la cabeza, en las costillas. Otros tres agarraron al otro chico”, dice la madre en el video.