Testigo del siniestro de Negro: "León Pérez es preferencial y nunca paró en la esquina", dijo

El ministro Carlos Negro chocó a un motociclista en el Cerrito de la Victoria. Vecinos reclaman cartel de pare y lomos de burro.

"Estábamos sentados acá con una amiga y la camioneta venía de Basilio Araújo, de arriba. León Pérez es preferencial y nunca paró en la esquina. Venía la moto por León Pérez y frenó ahí justo cuando la moto se dio contra el auto", contó.

Y agregó: "Él cae arriba del auto y después cae al piso y allí fue que llamamos a la ambulancia".

Según el testigo, el motociclista estuvo consciente en todo momento y la ambulancia tardó media hora aproximadamente, pero la Policía llegó enseguida. "Ahora está internado y estamos esperando", comentó.

Y añadió: "Esta esquina es re peligrosa y habiendo cartel de pare y todo, no respetan". El testigo que es una esquina en la que siempre ocurren accidentes.

Los vecinos reclaman lomos de burro, un cartel de pare más visible y más cantidad. "Acá había y se lo robaron dos veces y nunca más pusieron", apuntó.

El siniestro

El ministro del Interior chocó al motociclista cuando conducía su vehículo particular. Tenía la libreta de conducir vencida.

El motociclista fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial. De acuerdo al Ministerio del Interior, sufrió luxación de rodilla y cadera, y está fuera de peligro.

La cartera informó este viernes que el siniestro ocurrió sobre las 18:00 horas del jueves, en León Pérez esquina Capitán Basilio Araujo, en el barrio Cerrito.

En ese punto hay un cartel de Pare en la calle Basilio Araujo, por la que circulaba el ministro. Según supo Subrayado, Negro aminoró la marcha al llegar a la esquina pero continuó y por León Pérez circulaba la moto a alta velocidad.

Tras el control de documentación y constatar que la libreta estaba vencida, Negro recibió una multa.

La Fiscalía a cargo del caso es de Flagrancia, de 14º Turno, a cargo de Viviana Maqueira, quien dispuso diligencias.