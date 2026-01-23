RECIBÍ EL NEWSLETTER
VECINOS RECLAMAN CARTEL DE PARE

Testigo del siniestro de Negro: "León Pérez es preferencial y nunca paró en la esquina", dijo

Los vecinos reclaman lomos de burro y un cartel de pare más visible. "Acá había y se lo robaron dos veces y nunca más pusieron", apuntó.

pare-cartel-siniestro-negro

El ministro Carlos Negro chocó a un motociclista en el Cerrito de la Victoria. Vecinos reclaman cartel de pare y lomos de burro.

"Estábamos sentados acá con una amiga y la camioneta venía de Basilio Araújo, de arriba. León Pérez es preferencial y nunca paró en la esquina. Venía la moto por León Pérez y frenó ahí justo cuando la moto se dio contra el auto", contó.

Y agregó: "Él cae arriba del auto y después cae al piso y allí fue que llamamos a la ambulancia".

prision preventiva para delincuente por ataque a la casa de la fiscal de corte; le imputaron atentado agravado
Seguí leyendo

Prisión preventiva para delincuente por ataque a la casa de la fiscal de Corte; le imputaron atentado agravado

Según el testigo, el motociclista estuvo consciente en todo momento y la ambulancia tardó media hora aproximadamente, pero la Policía llegó enseguida. "Ahora está internado y estamos esperando", comentó.

Y añadió: "Esta esquina es re peligrosa y habiendo cartel de pare y todo, no respetan". El testigo que es una esquina en la que siempre ocurren accidentes.

Los vecinos reclaman lomos de burro, un cartel de pare más visible y más cantidad. "Acá había y se lo robaron dos veces y nunca más pusieron", apuntó.

El siniestro

El ministro del Interior chocó al motociclista cuando conducía su vehículo particular. Tenía la libreta de conducir vencida.

El motociclista fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial. De acuerdo al Ministerio del Interior, sufrió luxación de rodilla y cadera, y está fuera de peligro.

La cartera informó este viernes que el siniestro ocurrió sobre las 18:00 horas del jueves, en León Pérez esquina Capitán Basilio Araujo, en el barrio Cerrito.

En ese punto hay un cartel de Pare en la calle Basilio Araujo, por la que circulaba el ministro. Según supo Subrayado, Negro aminoró la marcha al llegar a la esquina pero continuó y por León Pérez circulaba la moto a alta velocidad.

Tras el control de documentación y constatar que la libreta estaba vencida, Negro recibió una multa.

La Fiscalía a cargo del caso es de Flagrancia, de 14º Turno, a cargo de Viviana Maqueira, quien dispuso diligencias.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PUNTA DEL ESTE

Salió en moto de agua el jueves de noche y no volvió; lo encontraron este viernes y no quería ser asistido
ESPOSA DEL PRESIDENTE ORSI

Laura Alonsopérez en la previa del desfile de Carnaval: "Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas"
EL CARMEN-DURAZNO

Adolescente de 14 años que conducía una camioneta murió tras despistar y volcar en ruta 19
¿A QUÉ SE DEBE?

OSE informa "cambios en el sabor y color habitual en el agua" potable que llega a Montevideo y el área metropolitana
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro chocó con un motociclista en Cerrito de la Victoria y tenía la libreta vencida

Te puede interesar

Ministro Carlos Negro visitó este viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado video
FISCALÍA INVESTIGA EL CASO

Ministro Carlos Negro visitó este viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado
Imagen de la esquina de León Pérez y Capitán Basilio Araujo, donde ocurrió el siniestro. Foto: Mariana Gabetti
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro chocó con un motociclista en Cerrito de la Victoria y tenía la libreta vencida
Testigo del siniestro de Negro: León Pérez es preferencial y nunca paró en la esquina, dijo video
VECINOS RECLAMAN CARTEL DE PARE

Testigo del siniestro de Negro: "León Pérez es preferencial y nunca paró en la esquina", dijo

Dejá tu comentario