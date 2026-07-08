La marca de autos eléctricos Tesla llega a Uruguay, anunció la compañía, que ya en junio adelantó la llegada en sus redes sociales y que ahora abrió un registro para quienes deseen ser los "primeros en experimentar Tesla en Uruguay".
Tesla estará en Uruguay: la empresa de Elon Musk anunció su llegada al país con sus vehículos eléctricos
El anuncio llega a una semana de que el gobierno resolviera que se gravará con Imesi la importación de vehículos eléctricos, impuesto que comenzará a regir en 2027.
En un comunicado, la empresa que Elon Musk fundó en 2003, señala que se está expandiendo por América Latina -está en Colombia desde noviembre de 2025- y que busca "acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible y un futuro de mayor abundancia".
Además, señala que Uruguay es "uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos".
Continúa el conflicto laboral en TCP, luego de que sindicato y empresa no llegaran a un acuerdo; hay paro
El anuncio llega a una semana de que el gobierno resolvió gravar con Imesi (Impuesto Específico Interno) los vehículos eléctricos, con tres franjas distintas según su costo de importación. Un impuesto que comenzará a aplicarse el 1° de enero de 2027 y que afectará a los que tengan un precio aproximado de venta al público por encima de 30.000 dólares. Esta definición fue cuestionada por la asociación que reúne a las automotoras del país.
"Nuestros Model 3 y Model Y están cada vez mas cerca", publicó la marca en X, con un video con postales uruguayas enmarcando sus vehículos.
"Fundada en 2003, Tesla diseña, fabrica y comercializa vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, productos solares y tecnologías impulsadas por inteligencia artificial enfocadas en autonomía y robótica. A diferencia de los fabricantes de automóviles tradicionales, Tesla es una empresa tecnológica integrada verticalmente que desarrolla tanto hardware como software a gran escala, impulsando innovaciones en transporte, energía y automatización inteligente. Sus productos están diseñados para mejorar la vida de las personas y acelerar la transición del mundo hacia un futuro más sostenible. Al integrar hardware, software, inteligencia artificial y robótica avanzada, Tesla contribuye a crear un mundo más seguro, limpio, inteligente y agradable", indica el comunicado.
Dejá tu comentario