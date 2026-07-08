Tesla estará en Uruguay: la empresa de Elon Musk anunció su llegada al país con sus vehículos eléctricos

La marca de autos eléctricos Tesla llega a Uruguay, anunció la compañía, que ya en junio adelantó la llegada en sus redes sociales y que ahora abrió un registro para quienes deseen ser los "primeros en experimentar Tesla en Uruguay".

En un comunicado, la empresa que Elon Musk fundó en 2003, señala que se está expandiendo por América Latina -está en Colombia desde noviembre de 2025- y que busca "acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible y un futuro de mayor abundancia".

Además, señala que Uruguay es "uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos".

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El anuncio llega a una semana de que el gobierno resolvió gravar con Imesi (Impuesto Específico Interno) los vehículos eléctricos, con tres franjas distintas según su costo de importación. Un impuesto que comenzará a aplicarse el 1° de enero de 2027 y que afectará a los que tengan un precio aproximado de venta al público por encima de 30.000 dólares. Esta definición fue cuestionada por la asociación que reúne a las automotoras del país.

Hola Uruguay



Nuestros Model 3 y Model Y están cada vez mas cerca! pic.twitter.com/FR41fsA7um — Tesla Latinoamérica (@Tesla_LatAm) June 30, 2026

"Nuestros Model 3 y Model Y están cada vez mas cerca", publicó la marca en X, con un video con postales uruguayas enmarcando sus vehículos.

"Fundada en 2003, Tesla diseña, fabrica y comercializa vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, productos solares y tecnologías impulsadas por inteligencia artificial enfocadas en autonomía y robótica. A diferencia de los fabricantes de automóviles tradicionales, Tesla es una empresa tecnológica integrada verticalmente que desarrolla tanto hardware como software a gran escala, impulsando innovaciones en transporte, energía y automatización inteligente. Sus productos están diseñados para mejorar la vida de las personas y acelerar la transición del mundo hacia un futuro más sostenible. Al integrar hardware, software, inteligencia artificial y robótica avanzada, Tesla contribuye a crear un mundo más seguro, limpio, inteligente y agradable", indica el comunicado.