Se viene una semana de mucho cine con tres propuestas bien distintas: la secuela más sangrienta del año, un thriller con el actor del momento y la vuelta del fontanero más famoso del mundo, ahora en versión galáctica.

Boda Sangrienta 2 llega como la secuela que nadie pidió... pero que muchos estaban esperando. Aquí tenemos a Grace, aquella novia que sobrevivió a la noche de bodas más macabra del cine reciente. Ahora el juego se expande: ya no es una familia sino cuatro dinastías compitiendo por el poder, y Grace tiene que sobrevivir junto a su hermana. Comedia de terror con mucha sangre, mucho humor negro y un nivel de delirio que promete superar a la original.

Hablando de dinastía, Jugada Maestra es la nueva comedia de Glen Powell, actor de gran momento que aquí interpreta a Becket, un tipo encantador que descubre que podría heredar una fortuna familiar... si no fuera porque hay siete personas delante de él en la línea de sucesión. ¿La solución? Ir eliminándolos uno a uno. Comedia de humor negro con toques de suspenso que está inspirada en el clásico británico Los Ocho Sentenciados de 1949 y tiene su refinamiento y elegancia a la hora de retratar a un asesino que con humor irá podando las ramas del árbol genealógico.

El plan familiar está asegurado Super Mario Galaxy: la Película llegó a las salas uruguayas. La nueva aventura del fontanero creado por Nintendo en 1985 lleva a Mario, Luigi y Peach al espacio exterior. Con la aparición del adorable dinosaurio Yoshi y una nueva misión para derrotar al archienemigo Se repite la fórmula de animación deslumbrante con mucha acción y unos cuantos momentos de humor aunque sin llegar al nivel de la película previa. Terror, comedia, suspenso y animación. Así que, como cada fin de semana, nos vemos en el cine.

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