Los Olimareños: se cumplen 42 años de la vuelta del exilio

Hace exactamente 42 años, el Aeropuerto Internacional de Carrasco vivió una de las escenas más emocionantes de la historia reciente de Uruguay: volvían Los Olimareños después de 10 años fuera de su tierra; esa misma noche cantaron en un estadio Centenario lleno y bajo lluvia, un día para recordar.

Pepe Guerra y Braulio López, 2 guitarras, 2 voces, Treinta y Tres como punto de partida y un nombre tomado de un río que canta: El Olimar.

Habían empezado en 1960. Construyeron en pocos años un cancionero que tomaba la tradición rural uruguaya y la mezclaba con la zamba, el joropo, la guajira cubana, la murga y el candombe.

Seguí leyendo Shakira y Burna Boy lanzó la versión completa de la canción del Mundial 2026 y mencionan a Uruguay

Cuando llegó la dictadura en 1973 sus canciones fueron prohibidas. En 1974 empezó un exilio que duró exactamente 10 años, recorrieron los 5 continentes, vivieron en México y en España.

Don Alfredo Zitarrosa había vuelto 2 meses antes, marcando el camino, y el 18 de mayo de 1984, hace hoy 42 años, Pepe Guerra y Braulio López bajaron de un avión en Carrasco.

Los esperaba casi un millar de personas que acompañaron la caravana. Esa misma noche cantaron en el estadio Centenario, diluviaba, pero no importó: 50 mil personas se quedaron cantando sus canciones que se habían entonado clandestinamente durante 10 años.

El recital quedó registrado en un disco que hoy se redita en vinilo. Aquella noche de mayo del 84' sigue siendo, para mucha gente, el momento exacto en que el país comenzaba a cambiar de aire.