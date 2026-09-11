Terminó MasterChef Uruguay y Rodrigo es el gran campeón de la edición 2026

Un nuevo año de MasterChef Uruguay llegó a su fin y Rodrigo fue el gran ganador de la edición 2026.

El jueves de noche se conoció el campeón de este año, en una gran final con Lucía cabeza a cabeza.

El estudiante de 26 años, de Paso de los Toros, levantó el trofeo que lo consagra como el mejor de este año, en el gran éxito de Canal 10 que ya abrió las inscripciones para MasterChef 2027.

Sergio Puglia fue el encargado de leer el nombre del ganador, en una final emocionante que tuvo a los dos mejores chef del año.

“La copa está en la vitrina”, celebró Rodrigo tras recibir el preciado trofeo, un premio de 600.000 pesos y el ya clásico viaje a Girona, España, para conocer El Celler de Can Roca, el famoso restaurante dirigido por los hermanos Roca.