Fin de semana con lluvias y tormentas desde el viernes, con frío y bajas sensaciones térmicas sábado y domingo

Amanecer helado en la estación meteorológica de Florida. Foto: captada del video enviado a Subrayado.

Nubel Cisneros prevé lluvias y tormentas este viernes, en particular hacia el norte y noreste. Luego baja la temperatura con sensaciones térmicas muy bajas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias principalmente en las zonas norte, noreste y oeste. La tarde seguirá inestable con persistencia de tormentas y lluvias en las fronteras noreste y este, mejorando con descenso de temperatura.

El sábado tendremos una mañana fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y nubosidad variable. En la tarde seguirá el tiempo frío y ventoso con bajas sensaciones térmicas y mucha nubosidad lo que puede generar chaparrones aislados en la zona costera.

El domingo la mañana se presentará fría con nieblas y neblinas aisladas, permaneciendo inestable la costa este. En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con cielo nublado a parcialmente nublado, manteniendo inestable la costa este. Viernes 11 Zona Norte: máxima 16º y mínima 8º Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º Sábado 12 Zona Norte: máxima 18º y mínima 8º Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º Domingo 13 Zona Norte: máxima 16º y mínima 8º Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º