Nubel Cisneros prevé lluvias y tormentas este viernes, en particular hacia el norte y noreste. Luego baja la temperatura con sensaciones térmicas muy bajas.
Fin de semana con lluvias y tormentas desde el viernes, con frío y bajas sensaciones térmicas sábado y domingo
Nubel Cisneros prevé lluvias y tormentas este viernes, en particular hacia el norte y noreste. Luego baja la temperatura con sensaciones térmicas muy bajas. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias principalmente en las zonas norte, noreste y oeste. La tarde seguirá inestable con persistencia de tormentas y lluvias en las fronteras noreste y este, mejorando con descenso de temperatura.
El sábado tendremos una mañana fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y nubosidad variable. En la tarde seguirá el tiempo frío y ventoso con bajas sensaciones térmicas y mucha nubosidad lo que puede generar chaparrones aislados en la zona costera.
Fin de semana frío, con nieblas y heladas de madrugada, pero sin pronóstico de lluvias
El domingo la mañana se presentará fría con nieblas y neblinas aisladas, permaneciendo inestable la costa este. En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con cielo nublado a parcialmente nublado, manteniendo inestable la costa este.
Viernes 11
Zona Norte: máxima 16º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º
Sábado 12
Zona Norte: máxima 18º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º
Domingo 13
Zona Norte: máxima 16º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º
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