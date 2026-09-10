Del frío al calor, y otra vez al frío, con lluvias y tormentas el viernes: el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un jueves de frío a templado y cálido, con máximas por encima de 20º en todo el país. Pero desmejora con lluvias y tormentas el viernes, y caída de la temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría, con cielo parcialmente nublado, inestable la costa sureste, con algunas neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con mucha nubosidad, desmejorando en la noche por el norte.

El viernes se espere a una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias en las zonas norte y noreste. La tarde seguirá inestable con persistencia de tormentas y lluvias en las zonas centro, norte y este, mejorando hacia la noche con descenso de temperatura.

El sábado tendremos una mañana fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y nubosidad variable. En la tarde seguirá el tiempo frío y ventoso con bajas sensaciones térmicas y mucha nubosidad lo que puede generar chaparrones aisladas en la costa sureste. Jueves 10 Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º Zona Sur: máxima 22º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 13º Viernes 11 Zona Norte: máxima 16º y mínima 8º Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º Sábado 12 Zona Norte: máxima 18º y mínima 8º Zona Sur: máxima 15º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º