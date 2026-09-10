RECIBÍ EL NEWSLETTER
el informe de Nubel Cisneros

Del frío al calor, y otra vez al frío, con lluvias y tormentas el viernes: el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un jueves de frío a templado y cálido, con máximas por encima de 20º en todo el país. Pero desmejora con lluvias y tormentas el viernes, y caída de la temperatura.

tormenta-montevideo-cielo

Nubel Cisneros prevé un jueves de frío a templado y cálido, con máximas por encima de 20º en todo el país. Pero desmejora con lluvias y tormentas el viernes, y caída de la temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría, con cielo parcialmente nublado, inestable la costa sureste, con algunas neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con mucha nubosidad, desmejorando en la noche por el norte.

El viernes se espere a una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias en las zonas norte y noreste. La tarde seguirá inestable con persistencia de tormentas y lluvias en las zonas centro, norte y este, mejorando hacia la noche con descenso de temperatura.

pasa el frio y sube la temperatura en los proximos dias: hasta 26º en el norte y 20º en el sur
Seguí leyendo

Pasa el frío y sube la temperatura en los próximos días: hasta 26º en el norte y 20º en el sur

El sábado tendremos una mañana fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y nubosidad variable. En la tarde seguirá el tiempo frío y ventoso con bajas sensaciones térmicas y mucha nubosidad lo que puede generar chaparrones aisladas en la costa sureste.

Jueves 10

Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 13º

Viernes 11

Zona Norte: máxima 16º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º

Sábado 12

Zona Norte: máxima 18º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 15º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció el ingreso de un pulso de aire polar acompañado de chaparrones
parque batlle

Un residencial denunció a un trabajador por abuso sexual contra un hombre de 86 años
villa sarandí

Investigación por joven desaparecido llevó a incautar fusil de asalto, cargadores caracol y otras armas; hay detenidos
operación zama

Investigan a una familia por clonación de vehículos y tráfico de armas: hay al menos diez detenidos
INVERSIÓN PRIVADA

Empresa dueña de Montecon presentó un proyecto para el puerto de Montevideo por 900 millones de dólares

Te puede interesar

Foto: difusión Ministerio del Interior. Michael Matías Silva Pullol.
Michael Matías Silva Pullol

Detuvieron a un joven de 20 años que estaba requerido por tres homicidios y la rapiña a un policía
Clan familiar es investigado por ofrecer logística a delincuentes: así fue el operativo para dar con los 12 detenidos video
Investigan lavado de activos

Clan familiar es investigado por ofrecer logística a delincuentes: así fue el operativo para dar con los 12 detenidos
Orsi recibe en Colonia a todos los intendentes para preparar al país ante los efectos de El Niño
EN ANCHORENA, COLONIA

Orsi recibe en Colonia a todos los intendentes para preparar al país ante los efectos de El Niño

Dejá tu comentario