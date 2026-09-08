IMM confirmó el cronograma completo de actividades del Carnaval 2027

La Intendencia de Montevideo confirmó el cronograma completo de actividades del carnaval 2027. El sábado 10 y el domingo 11 se realizarán las Llamadas de Admisión en el Prado.

Del 4 al 14, la 1º instancia del encuentro de Murga Joven en espacio Las Duranas.

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El domingo 8 se lanza el Carnaval de las Promesas en el Espacio Modelo.

Y del 10 al 18, el Teatro de Verano recibirá la Prueba de Admisión para el Concurso Oficial de Carnaval.

En diciembre, del 1º al 4 se realizará la 2º instancia de muestra del encuentro de Murga Joven, pero en el Teatro de Verano.

El domingo 13 será el Desfile del Carnaval de las Promesas por la avenida 18 de Julio, y el lunes 21 comenzará el Concurso de Carnaval de las Promesas en el Teatro de Verano.

En enero de 2027, el jueves 21, la avenida 18 de Julio se vestirá de fiesta para recibir el Desfile Inaugural de Carnaval.

Al día siguiente, se realizará el Desfile de Escuelas de Samba, y el lunes 25 comienza el Concurso Oficial de Carnaval en el Teatro de Verano.

El cierre del cronograma llega con el Desfile de Llamadas por la calle Isla de Flores los días viernes 5 y sábado 6.

Montevideo día tras día se va poniendo en modo Carnaval.