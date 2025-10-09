RECIBÍ EL NEWSLETTER
atentado a fiscal de corte

"Terminamos desbaratando a esta asociación de personas que cometieron el delito", afirmó Negro sobre atentado a Ferrero

"Ocurrieron hechos que nunca debieron haber ocurrido. La Policía actuó con la premura, responsabilidad y profesionalismo. En este país el que las hace las va a pagar", señaló el ministro del Interior, Carlos Negro.

Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior.

El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que la investigación policial por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, permitió desbaratar la banda criminal. Y señaló que las indagatorias siguen para llegar a los eslabones más altos de ese grupo. "La investigación está viva", expresó.

Si bien Negro evitó entrar en detalles al aducir que la investigación es reservada, expresó: "Terminamos desbaratando a esta asociación de personas que cometieron el delito, estamos muy contentos y satisfechos con lo que viene siendo la investigación. Cayeron algunos de los responsables. Elevamos la mira y no solo nos quedamos con los eslabones más vulnerables".

El jerarca dijo que depositó "toda la confianza" en los policías. "Sabemos de la calidad de los policías que tenemos en nuestras investigación, es un placer esta Policía", expuso. Y agregó que hay además cooperación internacional policial.

Respecto del atentado, añadió: "Los mensajes los dan los hechos. Ocurrieron hechos que nunca debieron haber ocurrido. La Policía actuó con la premura, responsabilidad y profesionalismo. En este país el que las hace las va a pagar".

Consultado por los homicidios, apuntó: "Estamos en niveles de homicidios epidémicos, es una realidad que viene de muchos años atrás, tenemos que lidiar con ellas. Pero, de vuelta, el que las hace las va a pagar".

Negro dijo que está satisfecho con el presupuesto que el Poder Ejecutivo destinó al Ministerio del Interior. Ese texto está siendo discutido en la Cámara de Diputados desde este jueves y el plazo de los representantes para tratarlo va hasta el 17 de octubre; luego, vuelve al Senado.

Negro habló en el mediodía de este jueves durante el acto de cierre del curso de Operadores Antidisturbios y de inauguración de los nuevos alojamientos de la Unidad Puma. El ministro participó junto a la directora de la Guardia Nacional Republicana, Angelina Ferreira, y demás autoridades policiales.

